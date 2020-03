Lamborghini ugaša tovarno, Ferrari deluje, dokler ne zmanjka delov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lamborghini je bil primoran zapreti svojo matično tovarno na obrobju Bologne. Zaradi hitrega širjenja koronavirusa se je skupina Volkswagen odločila, da bo iz varnostnih razlogov tovarno raje zaprla, čeprav tovarne v Italiji lahko delo pod poostrenimi pogoji opravljajo naprej. V težavah so tudi pri Ferrariju, kjer bodo delo nadaljevali, dokler bodo imeli zalogo sestavnih delov, a te hitro zmanjkuje. Novih delov iz Kitajske vsaj v bližnji prihodnosti ne morejo pričakovati.

Koronavirus ima poguben vpliv na prodajo avtomobilov na Kitajskem, ki je drugi največji trg Lamborghinija. Tam so lani prodali 770 avtomobilov, v letošnjem letu pa se je prodaja praktično ustavila. Januarja je prodaja avtov zaradi izbruha virusa padla za 90 odstotkov, februarja za 80 odstotkov.

Lamborghini ima tovarno na obrobju Bologne, a vsaj do 25. marca tam ne bodo izdelovali svojih superšportnih avtomobilov. Foto: Lamborghini

Padec prodaje in preprečevanje širjenja virusa

Lambroghini bo proizvodnjo prekinil vsaj za štirinajst dni, če bo potrebno, pa bodo ta časovni okvir podaljšali. Z ustavitvijo proizvodnje so se pri skupini Volkswagen odločili omiliti udarec, ki ga prinaša širjenje virusa. Znamko je močno zaznamoval in prizadel izbruh virusa, hkrati pa želijo pomagati zajeziti njegov pohod in preprečiti nadaljnje širjenje.

Stefano Domenicali, izvršni predsednik znamke, je ob tem dejal: "Nadzorujemo položaj, odzvali se bomo hitro in s pravo mero fleksibilnosti, v sodelovanju z zaposlenimi pa bomo proizvodnjo zagnali pravi čas s pravo energijo."

Kaj pa Ferrari?

Italijanski premier Guiseppe Conte je odredil zaprtje vseh trgovin, barov in drugih nenujnih stvari. Odprte so lahko le lekarne in Ferrari bo nadaljeval proizvodnjo, dokler bodo imeli sestavne dele za izdelavo svojih avtov. Zaradi motenih dobavnih verig bodo najverjetneje morali proizvodnjo vsaj za nekaj časa prekiniti. Foto: Ferrari nekatere živilske trgovine, hkrati pa lahko v poostrenih varnostnih razmerah svoje delo opravljajo tovarne. Med njimi je tudi Ferrari, kjer nadaljujejo delo.

A tudi to se bo kmalu končalo, saj bodo delovali, dokler imajo na razpolago sestavne dele za izdelavo avtomobilov. Ker so praktično vse poti v Italijo in iz nje zaprte, novih delov ne bodo dobili še nekaj tednov, posledično pa bodo morali proizvodnjo za nekaj časa ustaviti tudi oni.