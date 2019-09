Lamborghini presežkov: tako močnega avta še niso imeli #foto

Pri Lamborghiniju bodo izdelali le 63 sianov in po pričakovanju so že pred uradnim razkritjem vse prodali.

Pri Lamborghiniju bodo izdelali le 63 sianov in po pričakovanju so že pred uradnim razkritjem vse prodali. Foto: Lamborghini

Lamborghini bo na avtomobilskem salonu v Frankfurtu razkril svoj najzmogljivejši avtomobil do zdaj in sploh prvega s hibridnim pogonom. To je novi sian, ki izhaja z aventadorjeve platforme in ga bo poganjal 6,5-litrski motor V12. Blagi hibridni pogon bo zagotavljal sistemsko moč več kot 800 'konjev'.

Hibridni pogon so pri Lamborghiniju dosegli z elektromotorjem, ki so ga vgradili v menjalnik. Ta motor z močjo 34 'konjev' bo omogočal hitrejšo odzivnost in večjo zmogljivost pogonskega sklopa. Elektromotor bo prav tako omogočal neslišne počasne premike siana, ki ga bo torej mogoče vsaj parkirati zgolj z električno energijo.

Vztrajnik namesto litij-ionske baterije

Za hranjenje električne energije Italijani niso uporabili klasične litij-ionske baterije, temveč 'super' vztrajnik. Tega so namestili med motor in potniški del avtomobila. Elektromotor in vztrajnik sta maso siana povečala le za 34 kilogramov in tako ima avtomobil še vedno boljše razmerje med močjo in maso kot aventador SVJ.

Ob vsakem zaviranju bo voznik prek vztrajnika dobil nekaj dodatne pomoči za pospeševanja in zato bodo zmogljivosti siana odlične. Od 70 do 120 kilometrov na uro bo pospešil 1,2 sekunde hitreje od aventadorja SVJ. Omenjena energija vztrajnika bo na voljo do hitrosti 130 kilometrov na uro.

Vseh 63 sianov so že razprodali

Sian bo do 100 kilometrov na uro pospešil v manj kot 2,8 sekunde, najvišja hitrost znaša več kot 350 kilometrov na uro.

