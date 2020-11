"Lambo" iz sanj: 630 "konjev", tehta pa toliko kot golf #foto

Že marca so se pojavile novice, da pri Lamborghiniju pripravljajo nekaj norega. Več kot pol leta kasneje so se govorice spremenile v realnost, Italijani so predstavili model huracan super trofeo omologata. V resnici gre za cestni avtomobil, ki sloni na dirkalnem squadra corse, ima desetvaljni motor, pogon na zadnji kolesni par, 470 kilovatov in tehta enako kot golf.

Huracan STO ni le še eden izmed derivatov uveljavljene strukture, gre za posebej razvit model, ki je od prej najhitrejšega huracana lažji za kar 45 kilogramov. Pri kar 75 odstotkih karoserije so uporabljena ogljikova vlakna. Že samo vetrobransko steklo je od predhodnika lažje za 20 odstotkov, platišča so izdelana iz magnezija, zato se skupna masa ustavi pri vsega 1.339 kilogramih.

Zavore iz formule 1

Lamborghini je poskrbel tudi za zaviranje. Vgradili so keramične zavore Brembo CCM-R, ki jih uporabljajo dirkalniki formule 1 in so namenjene bistveno boljši prevodnosti toplote. Bistveno bolje se odrežejo, ko so ogrete in zavirajo z večjo močjo. Vse to je nujno potrebno, če želi voznik varno in učinkovito zavirati s 430 kilovatov močnim huracanom STO. 5,2-litrski desetvaljnik ima sicer le 565 njutonmetrov navora, a zaradi odlične zvočne kulise voznik hitro pozabi na 35 njutonmetrov navora manj v primerjavi s predhodnikom.

Do stotice se izstreli v treh sekundah, 200 kilometrov na uro doseže v devetih sekundah, maksimalna hitrost pa znaša 310 kilometrov na uro. Cena bo od 275 tisoč evrov dalje, s tem pa je STO tudi najdražji huracan do zdaj.

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini