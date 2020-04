Kupijo mercedesa, tako jim ga pripeljejo domov #foto

Mercedes se prilagaja na trenutne zahteve trga, ob katerih je obisk prodajnih salonov izredno otežen. V Nemčiji so zato odprli spletno trgovino, kjer kupci lahko podrobno pregledajo model, ga tudi naročijo, Mercedes-Benz pa ga brezplačno dostavi do njihovih vrat. Storitev je za zdaj na voljo le v Nemčiji.

Mercedes je že leta 2016 zagnal svojo mobilno trgovino, a je služila le kot predstavitev modelov, kupci pa so nakup potrdili z obiskom prodajnega salona. Decembra lani so spletno trgovino prenovili in vse od takrat jo je obiskalo več kot 400 tisoč ljudi. Kupci lahko poleg izbire modela, opreme in drugih malenkosti izbirajo tudi med različnimi načini plačila ali izberejo več vrst financiranj. Po potrditvi naročila jim Mercedes njihov izbrani avto brezplačno dostavi do doma.

Do leta 2025 četrtina naročil prek spleta

Čeprav večina proizvajalcev še ni resno računala na zagon spletne prodaje avtov, jih je koronavirus prisilil, da so pospešili razvoj spletnih trgovin. Do zdaj je bila Tesla svetla izjema, kako prodajati avte prek spleta, drugi proizvajalci pa so še vedno stavili na prodajo v prodajnih salonih.

Večina je zdaj že vzpostavila infrastrukturo, v prihodnosti pa vidijo bistveno večji razcvet v prodaji avtomobilov prek spleta. Do leta 2025 naj bi imela internetna prodaja kar četrtinski delež.

V Sloveniji za zdaj takšnega načina prodaje še ni

Pri Avto Aktiv so sicer že zagnali neko vrsto spletne prodaje, kjer si kupec lahko vozilo ogleda, prilagodi in tudi izbere. Prek spleta mu potem prodajalec ponudi različne možnosti financiranja, po podpisu pogodbe pa mora kupec še vedno avtomobil prevzeti v salonu. Kot pravijo pri Avto Aktiv, naj bi kmalu zaživel tudi konfigurator, kjer bo kupec lahko naročil vozilo, ki ga ni na zalogi. Za zdaj je prodaja prek spleta mogoča samo za vozila na zalogi.