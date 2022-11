Kultni italijanski Abarth ne bo več (zares) rjovel #foto

Abarth bo kmalu ukinil svojega majhnega športnika 595 in zamenjal ga bo prvi električni abarth 500 – to je športna različica fiata 500e, ki velja letos za enega najbolje prodajanih električnih avtomobilov v Evropi.

Abarth je športni del italijanskega Fiata, ki je do zdaj ponujal športnega malčka, abartha 595. Ta avtomobil bo v prodajnih salonih vztrajal le še kakšno leto, nato pa ga bo zamenjal električni naslednik na osnovi fiata 500e.

Motor abartha 500e bo imel 113 kilovatov in 253 njutonmetrov navora, kar je 36 "konjev" več kot v fiatu 500e. Do sto kilometrov na uro bo mali abarth pospešil v sedmih sekundah, kar je dve sekundi hitreje od fiata 500e. V primerjavi z bencinskim abarthom 595 ima električni naslednik deset "konjev" manj.

Baterija ostaja enaka kot v fiatu 500e – to pomeni kapaciteto 42 kilovatnih ur in moč polnjenja do 85 kilovatov. Doseg bo predvidoma pod 300 kilometri. Načrtovalci avtomobila so malčku dodelili prepoznavno zunanjost, prav tako pa tudi sistem umetnega zvoka bencinskega motorja.

Foto: Abarth

Foto: Abarth

Foto: Abarth