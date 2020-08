Košarkarske legende: kako hitro je njihovo druženje

"Prehitra vožnja je lahko usodna. Vozi varno in odgovorno," pravi Boštjan Nachbar, ki skupaj z Markom Miličem in Sanijem Bečirovićem prek ambasadorstva Agencije za varnost prometa (AVP) na sproščen način opozarja udeležence v prometu.

Za nastanek nesreče je dovolj že na videz neznatna človeška napaka, dovolj je le stotinka sekunde, saj s prehitro vožnjo lahko nekomu za vselej korenito spremenimo ali vzamemo življenje.

Hitrost namreč na žalost še vedno pustoši po slovenskih cestah. Zaradi neprilagojene hitrosti je tako v letošnjem letu umrlo 12 ljudi (24,0 odstotka vseh smrtnih žrtev), kar je 18 manj kot v lanskem primerjalnem obdobju, ko je umrlo 30 ljudi (46,2 odstotka vseh smrtnih žrtev).

Vse smrtne žrtve so nesrečo tudi povzročile, sedem od teh je bilo voznikov osebnega avtomobila (štirje umrli so bili stari od 20 do 30 let), od teh so trije vozili pod vplivom alkohola, eden tudi ni uporabljal varnostnega pasu. Štiri smrtne žrtve so bile med vozniki enoslednih motornih vozil – trije vozniki motornega kolesa (v starosti 30, 39 in 50 let) in en voznik mopeda (v starosti 50 let). Dva voznika motornega kolesa in voznik mopeda so bili obenem pod vplivom alkohola.

Letos je narasel delež prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti (med vsemi vzroki za nastanek prometnih nesreč), ki znaša 18,1 odstotka. Lani je znašal 16,5 odstotka.

Trk pri 50 km/h: kot da bi padel z višine 9,8 metra

Večja ko je hitrost vožnje, bolj je verjetno, da se zgodi prometna nesreča, katere posledice so praviloma najtežje. Že majhno pretiravanje v hitrosti ima lahko usodne posledice: če boste v naselju namesto 50 kilometrov na uro vozili 60 kilometrov na uro, boste lahko ob nepredvidljivi situaciji povzročili nepopravljivo katastrofo. Avto, ki drvi po ulicah s 60 kilometri na uro, se bo ob nenadnem zavijanju ustavil šele po 35 metrih, kar je veliko predolga pot, če želite preprečiti nepredvideni trk.

V resnici pa je matematika varnosti čisto preprosta: če boste v naseljih hitrost zmanjšali samo za en kilometer na uro, boste pripomogli k zmanjšanju števila prometnih nesreč za štiri odstotke, znižanje povprečne hitrosti za en kilometer na uro zunaj naselja pa bi pomenilo zmanjšanje števila prometnih nesreč zaradi hitrosti za približno dva odstotka.

Na to, da je počasneje tudi zares varneje, kaže tudi podatek, da je verjetnost smrti pešca ob trku pri hitrosti 50 kilometrov na uro kar 85-odstotna, pri hitrosti 30 kilometrov na uro pa se verjetnost, da bo pešec zaradi trka umrl, zmanjša na manj kot deset odstotkov. Ali povedano drugače: trk avtomobila v pešca pri hitrosti 50 kilometrov na uro je enak padcu z višine 9,8 metra.

Agencija za varnost prometa svetuje: V naseljih bodite pozorni na ranljivejše udeležence, pešce in kolesarje ter upoštevajte omejitev hitrosti.

Zmanjšajte hitrost vožnje v bližini otroških igrišč, šol in vrtcev, domov za starejše in pred prehodi za pešce.

Na regionalnih cestah in pri zavijanju oz. vključevanju dodatno preverite, ali se ne približuje motorist oz. drugo vozilo.

Ohranjajte ustrezno varnostno razdaljo, da se lahko pravočasno ustavite.

V slabših pogojih vožnje, v mraku, megli, močnih nalivih, zmanjšajte hitrost zaradi slabe vidljivosti in dejstva, da se na mokri podlagi zavorna pot podaljšuje.

Čeprav se vam mudi, ne vozite prehitro, raje sporočite, da boste prišli kasneje.

S posebno akcijo nad prehitre voznike

Agencija za varnost prometa zato v sodelovanju s policijo v ponedeljek, 10. avgusta 2020, začenja nacionalno preventivno akcijo Hitrost, ki bo potekala do 16. avgusta 2020. Aktivnosti agencije bodo usmerjene predvsem v informiranje in ozaveščanje, Policija bo v tem času izvajala poostrene nadzore po vsej Sloveniji. Osnovni namen akcije je zmanjševanje števila prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi neprilagojene hitrosti, in tudi njihovih posledic.



Foto: Matej Leskovšek Policisti bodo v času trajanja akcije po vsej Sloveniji poostreno spremljali hitrosti v cestnem prometu in prehitre voznike ustrezno sankcionirali. Namen napovedanega poostrenega nadzora je umirjanje prometa in zagotavljanje varnih poti do cilja za vse prometne udeležence. Pozorni pa bodo tudi na preostale kršitve v cestnem prometu, s katerimi bi morda lahko ogrožali svojo varnost in varnost drugih udeležencev.

Namen nadzora je vsem udeležencem v prometu zagotoviti varno pot do cilja.