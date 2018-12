Korejski odgovor na vse zahtevnejše kupce #foto

Kozmetične spremembe so majhne in jih bodo opazili le najbolj zvesti ljubitelji znamke.

Kozmetične spremembe so majhne in jih bodo opazili le najbolj zvesti ljubitelji znamke. Foto: Gašper Pirman

Sportage je eden prvih športnih terencev, namenjen širši uporabi terensko bistveno manj zahtevnih kupcev. Svojo pot je začel že leta 1990, a se je v Evropi model uveljavil šele leta 2010, ko so proizvodnjo modela preselili na Slovaško. Skupaj s tem sta prišla tudi nov oblikovni jezik in nadgradnja potniške kabine. Danes je kar 64 odstotkov vseh avtomobilov, ki zapeljelo iz obrata v Žilini, sportageev, s tem je sedmi najbolje prodajani model v svojem razredu v Evropi.

Foto: Kia

48-voltni pogon mehkega hibrida je prva nova tehnologija, ki jo Kia predstavlja kot del svoje širše strategije elektrifikacijemodelne palete. Predstavitev novega 48-voltnega pogona pomeni, da je Kia prvi avtomobilski proizvajalec, ki v svoji ponudbi kupcem ponuja hibridna vozila, priključne hibride, stoodstotno električna vozila in 48-voltno tehnologijo.Kiina tehnologija blagega hibrida uporablja kompaktno 0,46kWh 48-voltno litij-ionsko baterijo in novi zaganjalnik-generator mehkega hibrida (MHSG). Z elektronskim nadzorom MHSG z uporabo inverterja sistem neopazno preklaplja med dvema načinoma delovanja: "motor" in "generator". MHSG, ki je prek jermena povezan s pogonsko gredjo dizelskega motorja, med pospeševanjem zagotavlja do deset kilovatov moči pri načinu delovanja "motor", s čimer se zmanjšujejo hrup in izpusti.Za zdaj je tehnologija blagega hibrida na voljo le pri najmočnejšem dvolitrskem dizelskem motorju, poleti pa bo enak sistem na voljo še pri močnejši različici 1,6-litrskega dizla.