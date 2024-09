Korejski as bo v Sloveniji (morda) lovil tudi višjo subvencijo #foto

Pri Hyundaiju so ioniqu 5 s prenovo povečali baterijo. Kapaciteto osnovne so z 58,2 kilovatne ure (kWh) povečali na 63 kWh, pri večji pa so kapaciteto povečali s 77,5 na 84 kWh. To pomeni nekaj malega dodatne mase, a tudi večji doseg avtomobila. Pri manjši bateriji je dodatni doseg (sodeč po standardu WLTP) 56, pri večji pa 70 kilometrov.

Foto: Hyundai

Navzven so ioniqa 5 spremenili malo, a vendarle je avtomobil dobil dodatna dva centimetra v dolžino, preostale mere ostajajo nespremenjene. Dolžina tako znaša 4.655 milimetrov, izstopa pa natanko tri metre medosne razdalje. Prav gotovo pa gre omeniti tudi pet centimetrov daljši zračni spojler zadaj.

Kot smo bili pri Hyundaiu vajeni že pri klasičnih avtomobilih z motorji na notranje zgorevanje, bodo tudi pri električnih vrzel med klasičnimi in športnimi različicami zapolnili z opremo N Line. Ta prinaša drugačne odbijače in stranske pragove, pa tudi 20-palčna platišča.

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Ga bodo spravili pod mejo za višjo subvencijo?

Moč elektromotorja pri manjši bateriji ioniqa 5 je 125 kilovatov, pri večji bateriji in enojnem motorju pa moč znaša 168 kilovatov. Štirikolesno gnani avtomobil z dvojnim elektromotorjem ima sistemsko moč že 239 kilovatov. Sprednji motor prinaša 74, zadnji pa 165 kilovatov.

Ioniq 5 z manjšo baterijo bo v Sloveniji na voljo od slabih 47 tisoč evrov in za zdaj ne kaže, da bi se lahko uvrstil pod mejo 45 tisočakov in bil s tem deležen zdaj višje subvencije. Cene za ioniqa 5 z večjo baterijo že krepko presegajo raven 50 tisočakov. Odvisno od stopnje opreme bodo povprečne cene med 54 in 60 tisočaki, izhodiščna cena za to baterijo je sicer nekaj več kot 51 tisoč evrov.

Tesla je že zavihala rokave, kdo bo še sledil?

Kot smo že poročali, se nam na avtomobilskem trgu električnih vozil obeta lov za mejo 45 tisočakov. Za te avtomobile se lahko subvencije zdaj poveča za dva tisočaka. Pri Tesli je redna cena za model Y sicer nekaj nad to mejo, a za nova vozila iz zaloge so ceno že spustili pod 45 tisoč evrov. Pri Hyundaiu za ioniqa 5 take rešitve še niso uradno potrdili, so pa nanjo namignili. V vsakem primeru pa bo to veljalo le za osnovni paket opreme style. Med elementi, ki jih ta oprema nima, sta toplotna črpalka in gretje visokonapetnostne baterije.

Zanimiva je kajpak predvsem osnovna različica. Ker je zdaj baterija večja, bi lahko ta postala povsem zadovoljiva izbira – navsezadnje smo enako ugotovili med testi vseh različnih Teslinih modelov. Kombinacija baterije okrog 60 kWh in pogona na en par koles zagotavlja nižjo ceno, ugodnejšo porabo in s tem več kot dober doseg. Prednost ioniqa 5 je 800-voltna zasnova in s tem učinkovitejše polnjenje. Večjo baterijo pri ioniqu 6 smo od 20 do 80 odstotkov nedavno napolnili v 16 minutah.

Novost s prenovo pa je tudi povsem športna različica N, ki pa si po videnem in doživetem za volanom zasluži povsem ločen zapis. Ta sledi v prihodnjih dneh.