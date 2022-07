Korejci proti Tesli in BMW: novi pogledi v notranjost #foto

Hyundai napoveduje predvsem nizko porabo in odlično energijsko učinkovitost tega aerodinamično izpopolnjenega avtomobila. Osnovna različica z baterijo kapacitete 53 kilovatnih ur (kWh) in pogonom na zadnji par koles bo imela po WLTP uradno porabo pod 14 kWh na sto kilometrov. Večja baterija ima kapaciteto 77,4 kWh in jo bo mogoče uporabiti za pogon na dve ali vsa štiri kolesa. V najzmogljivejši različici bo imel ioniq 6 sistemsko moč 239 kilovatov in 605 njutonmetrov navora. Pospešek do sto kilometrov na uro bo dobrih pet sekund. Po WLTP bo doseg znašal do 610 kilometrov.

Ima nekaj dokaj izrazitih tekmecev

Sicer pa ponovimo, da bo ioniq 6 dolg 4,85 metra, širok 1,88 metra in visok 1,49 metra. Medosje bo nekoliko krajše kot pri ioniqu 5, in sicer 2,95 metra. Dimenzijsko bo to podoben avtomobil tesli model 3, BMW i4 in polestarju 2.

Tehnološko ioniq 6 odstopa po 800-voltni zasnovi, kar omogoča visoke moči polnjenja na enosmernem toku (DC), polnjenje zunanjih porabnikov (V2L) in podobno.

Foto: Hyundai

