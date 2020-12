Tekmec tesli: se vrača VW phaeton?

Potem ko so pri Automotive news Europe prejšnji teden razkrili, da bodo pri Volkswagnu v serijsko proizvodnjo poslali koncept ID vizzion, so se zdaj dokopali še do nove informacije. Nemci nameravajo razviti še prestižno limuzino, ki jo bodo izdelovali v domači tovarni v Wolfsburgu in bo tekmec predvsem Teslinemu modelu S.