Konec za športnega mercedesa, bo sploh dobil naslednika?

Kot poročajo številni mediji bo Mercedes-Benz decembra prenehal proizvajati svoj športni model AMG GT, ki je prišel do konca svojega življenjskega cikla. Zaradi tega so že prenehali sprejemati naročila, izdelali in dostavili pa bodo le še naročena vozila. Pri Mercedesu ne bodo predstavili njegovega neposrednega naslednika, po zdajšnjih informacijah ga bo zamenjal novi SL.

Kot smo že navajeni pri Mercedesu za konec življenjskega cikla pripravijo končno in najbolj divjo različico Black Edition. Enako so storili poleti pri AMG GT, zato so nekako že sporočili, da se bliža konec za ta športni model. Kot je poročal motor.es je to sedaj postalo realnost, saj so prekinili naročila za AMG GT in bodo do konca leta izdelali le že naročene avtomobile.

Prihaja novi AMG GT ali bo njegov naslednik raje kar SL?

Pri Mercedesu zaenkrat molčijo in ne želijo povedati ali bo neposredni naslednik AMG GT sploh zapeljal na ceste. Nekateri namigujejo, da ga bo zamenjal novi SL, spet nekateri pravjio, da Mercedes pripravlja novo generacijo AMG GT. Bolj verjetno je, da bo novi SL na voljo kot kabriolet in tudi kot kupe. Razvoj nove generacije so namreč prevzeli pri AMG, SL pa bi moral upravičiti visoka pričakovanja javnosti.

Po drugi strani nismo na cestah videli še nobenega prototipa, zato bi lahko na naslednika čakali več let. Nič kaj dobro se novi generaciji AMG GT ne piše glede na zadnje poteze Mercedesa, saj so Nemci pričeli zmanjševati število nišnih modelov in dvovratnih različic, ki se niso prodajale najbolje. Tako je Mercedes s fotografijami prototipa že napovedal prihod novega modela SL, ki pa je napovedan le kot kabriolet. Bi mu lahko nadeli trdo streho in ga okronali za naslednika AMG GT? Foto: Mercedes-Benz