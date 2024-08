Konec poletnega premora, v Žalcu že vse nared za nov reli #foto

Državno prvenstvo v reliju se konec tedna nadaljuje v širši okolici Žalca. Organizatorji relija Dolina zelenega zlata so prejeli 47 prijav, večino iz Slovenije. Prva favorita za zmago bosta najhitrejša slovenska relista Rok Turk in Marko Grossi.

Foto: Gregor Pavšič Po poletnem premoru se bo v petek in soboto nadaljevalo državno prvenstvo v reliju. Po prireditvah v Vipavski dolini, Velenju in Železnikih se dirkači zdaj selijo v okolico Žalca. Tam bo potekala druga izvedba relija Dolina zelenega zlata, ki bo imela letos devet hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 77 kilometrov. Reli so že lani zaznamovale popeskane ceste in krajša dolžina, kar zahteva vožnjo na vso moč.

Organizatorji so prejeli 47 prijav, od tega 43 iz Slovenije. Med osrednje favorite sodita posadki Rok Turk - Blanka Kacin (hyundai i20 rally2) in Marko Grossi - Tara Berlot (hyundai i20 R5). Med tujimi imeni izstopa mladi Šved Mille Johansson (opel corsa rally4), trenutno vodilni v mladinskem evropskem reli prvenstvu.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Podpora lokalne skupnosti, že lani tudi dobrodelna nota

Podporo reliju so izrekli župani občin, skozi katere bo letos prireditev potekala - to so občine Žalec, Prebold, Braslovče in Tabor.

“Lani so bile zaradi odpravljanja posledic poplav okoliščine težje in je bilo nekaj pomislekov, ali imamo dovolj ljudi, ali je sploh primeren čas, da se taka prireditev izpelje. Toda odločitev je bila prava. Reli je povezal ljudi, organizatorji pa so tudi v dobrodelne namene prizadetim zagotovili štiri tisoč evrov,” je povedal župan žalške občine Janko Kos.

Ključen bo sobotni del

Prav Žalec bo v petek zvečer ob 19. uri gostil prvo hitrostno preizkušnjo. To bo atraktiven 3,6 kilometra dolg uvod po mestnih ulicah, kjer tekmovalci štartajo v nasprotnem vrstnem redu. Odločilni del relija se nadaljuje v soboto še z osmimi hitrostnimi preizkušnjami. Štiri bodo različne, vozili jih bodo po dvakrat. Tri so že znane iz lanskega leta, dodali pa so skoraj 9,5 kilometra dolgo preizkušnjo Marija Reka - poznamo jo že z nekdanjih izvedb relija Saturnus in Velenje.

“Lanski odmevi na traso so bili zelo dobri tudi s strani tekmovalcev, zato je letos nismo bistveno spreminjali,” je povedal Jani Aubreht, predstavnik organizatorja AMD Vili. Pri organizaciji relija, čigar proračun je po Aubrehtovih besedah okrog 50 tisoč evrov, sodeluje okrog 60 članov mladega avtošportnega društva.

Lani je na reliju nastopilo 47 posadk, v cilj pa jih je pripeljalo 34. Na vrhu so bile posadke Turk-Kacin (hyundai i20 rally2), Grossi-Berlot (hyundai i20 R5) in Škulj-Šumer (opel corsa rally4).