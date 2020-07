Konec milijardnega posla? VW ne bo gradil tovarne v Turčiji.

Zaradi zaostrenih gospodarskih razmer ob epidemiji covid-19 so pri Volkswagnu domnevno, za zdaj so to novico v Wolfsburgu potrdili le posredno, ustavili aktivnosti gradnje nove tovarne v Turčiji. V vodo je tako padel približno milijardo evrov obsežen posel.

Volkswagen je imel z novo tovarno v Turčiji velike načrte, a že pri načrtovanju so naleteli na mnoge težave. Zaradi nestrinjanja s turško politiko vojaškega vmeševanja v Siriji so lani oktobra ustavili aktivnosti glede tovarne, zdaj pa jo je očitno odnesla epidemija covid-19.

Razmere na avtomobilskem trgu drugačne kot pred epidemijo

O tem, da je Volkswagnov koncern vsaj za zdaj ustavil načrte gradnje nove tovarne, je sprva poročal nemški Automobilwoche. Sklicevali so se na vire znotraj tovarne. Gradnja nove tovarne bi le še dodatno povečala čezmerno zalogo vozil. Povpraševanje na trgu je trenutno manjše in nemški koncern nove tovarne očitno ne potrebuje.

Predstavniki Volkswagna so pozneje za Automotive News potrdili, da so novo tovarno načrtovali v precej bolj ugodnih gospodarskih razmerah. Te so danes v vzhodni Evropi in na Bližnjem vzhodu precej manj ugodne. Neimenovani predstavnik turških oblasti je to odločitev potrdil tudi za Reuters.

Passata in superba bodo namesto Turkov izdelovali Slovaki

Volkswagen bi moral sicer tovarno graditi v turški Manisi na zahodni turški obali. Tam bi izdelovali novo generacijo volkswagen passata in škode superb. V tovarno bi vložili eno milijardo evrov, od leta 2022 pa bi štiri tisoč zaposlenih letno izdelalo do 300 tisoč novih avtomobilov.

Namesto v Turčiji bosta omenjena modela predvidoma nastajala v Volkswagnovi tovarni v slovaški Bratislavi. Passata trenutno za evropski trg izdelujejo v nemškem Emdnu, kjer pa bodo tovarno predelali le za proizvodnjo električnih vozil družine I.D. Škoda svojega superba trenutno izdeluje v češki tovarni Kvasiny.