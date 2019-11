Končno: spet ročni menjalnik s sedmimi prestavami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Samodejni osemstopenjski menjalnik PDK je postal pri Porschejevih avtomobili že stalnica. Čeprav ta menjalnik zelo dobro opravi svojo nalogo, si del kupcev teh avtomobilov želi tudi klasični ročni menjalnik. Porsche bo zdaj ugodil tem puristom in novo generacijo modela 911 (različice carrera S in 4S v izvedbi kupe in kabriolet) spet ponudil tudi z ročnim sedemstopenjskim menjalnikom.

Z ročnim menjalnikom bo 911 tudi nekoliko lažji

Izbira tega menjalnika bo brezplačna, voznik bo celo brez doplačila dobil paket sport chrono. Ta sicer stane okrog 2.700 evrov.

Ročni menjalnik prinaša tudi klasični zadnji diferencial z delno zaporo (pri samodejnem menjalniku gre za elektronsko nadzorovani diferencial) in 38 kilogramov nižjo maso vozila. Tehnični podatki sicer še niso znani, a pri Porscheju vendarle napovedujejo slabši pospešek do 100 kilometrov na uro.