Koncept, ki napoveduje Oplovo prihodnost #foto

Koncept GT X experimental je drzen, 4,06 metra dolg povsem električni kompaktni športni terenec s petimi vrati in privlačnimi potezami kupeja, ki napoveduje vizualno prihodnost Opla.

Koncept GT X experimental napoveduje oblikovno prihodnost znamke, ki bo imela do leta 2024 na voljo elektrificirano različico vsakega Oplovega modela. Foto: Opel

GT X experimental je ideološki naslednik dveh udarnih konceptov monza in GT ter smiselno nadgrajuje vizualno podobo, ki zdaj že odkrito prikazuje oblikovno prihodnost znamke. Študija sloni na lahki prilagodljivi električni arhitekturi in v dolžino meri le 4063 milimetrov. Za izboljšano udobje je ekipa namestila 17-palčna platišča.

Ker gre za športnega terenca prihodnosti, ga poganja električna energija, ki je shranjena v 50 kWh litij-ionski bateriji z možnostjo induktivnega polnjenja.

Ne pretvarja se, da zna voziti samodejno

Karoserija koncepta Opel GT X experimental na prvi pogled navduši z drznimi proporci, ki jih dopolnjujejo izklesane in čiste površine. Izrazito silhueto poudarja drzna grafična identiteta, ki ločuje zgornja in spodnja območja. Spodnji del je lakiran v sijajni svetlo sivi barvi, celoten zgornji del, vključno s pokrovom motornega prostora, stekli oken in streho, pa je skoraj črn - nočno moder.

Med obema deloma od prednjega proti zadnjemu koncu vozila poteka drzna rumena črta, ki kot Oplov podpis poudari strukturo in dinamiko. Ta barvna shema obuja tradicionalne Oplove barve - sivo, črno in rumeno.

GT X experimental potnike vabi v svojo prostorno notranjost z neoviranim dostopom, saj imajo zadnja vrata tečaje na zadnjem delu, vsa štiri vrata pa se široko odprejo do kota 90 stopinj. Usločeno panoramsko steklo se nadaljuje v streho in sega daleč nazaj čez zadnje sedeže, kar zagotovi svetlo notranjost športnega terenca z občutkom odprtega prostora.

Z opustitvijo običajnih elementov, kot so kljuke in zunanja ogledala, karoserija postane voljno platno, ki ovija presenetljive podrobnosti, kot sta majhni kameri, vgrajeni v rumeno grafiko ob straneh motornega prostora - ti s pomikom navzven nadomeščata zunanji ogledali.

