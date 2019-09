Koliko "pickupov" kupijo Slovenci? Ta sodi v vrh zanimanja. #foto

Le nekaj dni po zaključku mednarodnih voženj so pri uvozniku v Slovenijo že pripeljali šesto generacijo svojega poltovornjaka. Vizualno všečen, z novim 2,2-litrskim motorjem in samodejnim menjalnikom ter osveženo notranjostjo bo letos pri nas našel štirideset kupcev, ki bodo zanj odšteli vsaj 23 tisoč evrov (club cab) oziroma 24 tisoč evrov za različico z dvojno kabino.

Foto: Gašper Pirman

Trg poltovornjakov v porastu

Če je bil v preteklosti trg poltovornjakov pri nas majhen in v največji meri rezerviran predvsem za tiste kupce, ki so prednosti kesona izkoriščali vsakodnevno, so se v zadnjih letih stvari spremenile. Poltovornjaki so postali podobni osebnim avtom, dobili so tako rekoč vse tehnologije in postali tudi modni dodatek lastnika.

Podobno se je zgodilo z Mitsibushijevim L200. Še vedno ostaja terensko izredno zmogljiv in s tonsko nosilnostjo tudi široko uporaben, vendar je seznam varnostnih dodatkov sedaj enak običajnim avtomobilom. Notranjost je obdana v usnje, vožnja za takšen stroj razmeroma udobna in v armaturni plošči je vgrajena posodobljena večopravilna enota.

Postal je bolj možat

Japonci so za štiri centimetre dvignili pokrov motorja in ta sprememba močno vpliva na videz avtomobila. Skupaj s tem je dobil tudi višje postavljene sprednje žaromete (zdaj so bistveno ožji), kar pomaga pri prečkanju voda in, še pomembneje, niža možnost poškodb ob manjših trkih. Robustnejša sta tudi odbijača, ki imata še vedno 30-stopinjski pristopni in 22-stopinjski izstopni kot.

Trije najuspešnejši "pick-upi" v Sloveniji: ford ranger, mitsubishi L200 in toyota hilux



Mitsubishi je v Sloveniji od leta 2003 prodal 1.443 primerkov L200. Lani so jih registrirali 228, kar je bil drugi najboljši rezultat na slovenskem trgu. Uspešnejši je bil le Ford z rangerjem (405), za L200 pa sta bila uvrščena toyota hilux (103) in nato prodajno že bistveno manj uspešen volkswagen amarok (58).



Skupno so lani v Sloveniji registrirali 865 novih poltovornjakov, od tega je bila prva trojica zaslužna kar za 736 registracij oziroma 85 odstotkov trga.

Foto: Gašper Pirman

6-stopenjski opciji

Pri Mitsubishiju so v šesto generacijo vgradili nov 2,2-litrski dizelski motor s kodnim imenom 4N14. Od predhodnika se razlikuje po Foto: Gašper Pirman manjši kompresiji in prostornini, prav tako pa ima malenkost manj moči. Prejšnji motor je imel dve različici s 113 in 133 kilovati, zdaj je na voljo le različica s 110 kilovati.

V ponudbi se je 6-stopenjskemu ročnemu menjalniku pridružil še nov 6-stopenjski samodejni menjalnik. Seznam opcijske opreme dopolnjujejo še

L200 ponuja več možnosti pogonov. Vklopiti je mogoče stalen štirikolesni pogon, prav tako pa ima tudi možnost štirikolesnega pogona z zaporo sredinskega diferenciala oziroma reduktorjem sistem za nadzorovano spuščanje po klancu navzdol, 360-stopinjsko kamero, sistem za opozorilo pred prečnim prometom zadaj, nenamensko menjavo prometnega pasu, ublažitev naleta, mrtvim kotom in podobno.

Pogonsko enak predhodniku

Pogon je ostal enak kot prej in še vedno lahko izberete prenos na zadnji kolesi, na vsa štiri, potem pa še reduktor in zaporo sredinskega diferenciala. Na seznamu doplačilne opreme je še zapora zadnjega diferenciala, ki se vklopi z gumbom pred ročico menjalnika. Novost so tudi programi za vožnjo po terenu. Slednji prilagodijo delovanje sistem ESP.

Kaj pa cene?

Pogled na cenik razkriva, da sta v Sloveniji na voljo dve različici - club cab in double cab. Cene za prvo se pričnejo pri 23 tisoč evrih in končajo z naslednjo stopnjo opreme intense pri 26 tisoč evrih. Za L200 z dvojno kabino bo treba plačati vsaj 24.500 evrov. Najdražja različica stane 31.500 evrov, bo pa treba vsem ljubiteljem samodejnega menjalnika k tem cenam dodati še 1.500 evrov.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman