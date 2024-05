Ključna širitev? Slovencem obljubili 20 novih lokacij. #foto

Konzorcij štirih podjetij je v osmih državah zagnal projekt postavitve 911 ultra zmogljivih polnilnic za električne avtomobile in tovornjake. Petrol bo v sklopu projekta, ki je vreden 120 milijonov evrov, v Sloveniji na 20 lokacijah postavil 65 polnilnih mest z močjo od 150 do 350 kilovatov.

V sklopu projekta Cross-E bo skupno za osebne avtomobile na voljo dodatnih 838 ultrazmogljivih polnilnic, ki bodo imele moč od 150 do 350 kilovatov. Ob tem bodo postavili še 73 polnilnih mest (350-kilovatne polnilnice) za električne tovornjake.

Dober električni avtomobil na taki polnilnici doseg dodatnih sto kilometrov prejme v desetih minutah, zato so najzmogljivejše polnilnice namenjene tudi voznikom na daljših poteh. Z napovedano širitvijo se bo še povečalo število ultra zmogljivih polnilnic v Sloveniji, ki jih poleg Petrola nudita še Ionity in Tesla.

Nova polnilna mesta bodo postavili do oktobra leta 2026

Konzorcij štirih podjetij - skupina Petrol, Allego, GreenWay in Emobility Solutions – bo cilje projekta realiziral v osmih državah Evropske unije, in sicer na Hrvaškem, Madžarskem, Poljskem, Slovaškem in Nizozemskem, ter v Sloveniji, Belgiji in Italiji. V širitev polnilne infrastrukture vložili 130 milijonov evrov. Evropska unija bo projekt podprla z 34 milijoni evrov.

Petrol načrtuje postavitev 65 polnilnih mest na 20 lokacijah v Sloveniji, od katerih jih bo devet zagotavljalo tudi polnilno infrastrukturo za tovornjake. Na Hrvaškem bodo na 15 lokacijah postavili 40 polnilnih mest, osem lokacij bo namenjenih tudi tovornemu prometu. Lokacije v Sloveniji še niso znane, predvidoma pa gre tudi za že napovedane prve večje namensko zgrajene polnilne parke.