Kje bo gradil Petrol? Znane prve informacije. #foto

V Sloveniji so trenutno ultra zmogljive električne polnilnice na voljo na 20 različnih lokacijah, Petrol načrtuje v letu in pol postaviti 65 novih polnilnih mest (na 20 lokacijah). Te se bodo nahajale kvečjemu dva kilometra stran od avtoceste, natančnejših lokacij pa za zdaj še ni. Z vidika ultrahitrega polnjenja ostaja problematično predvsem slovensko podeželje.

Foto: Gregor Pavšič V začetku tedna smo pisali o načrtih Petrola, ki bo kot eden izmed štirih sodelujočih partnerjev v konzorciju v naslednjem letu in pol v Sloveniji gradil tako imenovane ultra zmogljive polnilnice (HPC) za električne avtomobile in tudi tovornjake. To so polnilnice, ki imajo moč polnjenja več kot sto kilovatov. Najboljše polnilnice trenutno teoretično zmorejo polnilne moči okrog 350 kilovatov, česar pa današnji serijski avtomobili še niso sposobni izkoristiti. Med našimi testnimi avtomobili smo do zdaj z največjo močjo polnili porsche taycana (256 kW) in teslo model S plaid (243 kW).

Foto: Gregor Pavšič

Kje bodo stale Petrolove nove polnilnice HPC?

Petrol je napovedal postavitev 65 novih polnilnih mest (moč 150 oziroma 350 kW) na 20 lokacijah v Sloveniji. Na devetih bo mogoče polniti tudi električne tovornjake.

Natančne lokacije teh novih polnilnic za zdaj še niso znane. Po informacijah iz Petrola so vse predvidene lokacije od avtocestnega omrežja oddaljene največ dva kilometra. Z njimi bodo zapolnili vrzeli v omrežju polnilnih mest, kar je cilj tako uredbe AFIR (Alternative Fuel Infrastructure Regulation) in Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva.

“Večina polnilne infrastrukture bo postavljena na obstoječa Petrolova prodajna mesta, pod pogojem, da uspešno pridobimo vsa potrebna dovoljenja oziroma soglasja,” so za Siol.net še sporočili iz Petrola.

Foto: Gregor Pavšič

Polnilnice HPC so za domače uporabnike namenjene predvsem za krajša polnjenja, na daljših poteh pa za polnjenja do praviloma 80 odstotkov napolnjenosti baterije. Ko je baterija napolnjenja za manj kot polovico, bo dober električni avtomobil (učinkovito polnjenje, dovolj nizka poraba) sto kilometrov dosega dobil v desetih minutah.

Razlike v cenah so velike. Trenutno najugodnejša je Tesla, Ionity postane konkurenčen z naročnino, Petrol pa ob sklenitvi paketov za večje količine kilovatnih ur. Brez upoštevanja paketov in naročnin se lahko cena za eno kilovatno uro razlikuje tudi za sto odstotkov.

Polnilnice HPC v Sloveniji že na 20 lokacijah

Število polnilnic HPC v Sloveniji sicer dokaj hitro raste. Trenutno so take polnilnice na voljo že na več kot 20 različnih lokacijah, vse med njimi pa niso še odprte za vse znamke avtomobilov. Med temi so predvsem Tesline polnilnice, ki so nekje za zdaj še na voljo le avtomobilom te znamke.

Spodnji seznam se bo predvidoma še širil. Poleg Petrola širitev napoveduje tudi Tesla – pred otvoritvijo je 16 novih priključkov HPC v Ljubljani (LJ-Brdo), enako tudi ob štajerski avtocesti pri Slovenjskih Konjicah. Neuradno se napovedujejo tudi njihove polnilnice v ljubljanskem BTC in Grosuplju.

Trenutne polnilnice HPC v Sloveniji

Gorenjska avtocesta: Ionity (Radovljica), Tesla (Žirovnica*), letališče Brnik (Petrol)

Ionity (Radovljica), Tesla (Žirovnica*), letališče Brnik (Petrol) Ljubljana: počivališče Barje (Petrol), Mercator Center Šiška (Petrol), LJ-Brdo (Tesla)

počivališče Barje (Petrol), Mercator Center Šiška (Petrol), LJ-Brdo (Tesla) Primorska avtocesta: Kozina (Petrol, Tesla), Koper (Ionity, Tesla*)

Kozina (Petrol, Tesla), Koper (Ionity, Tesla*) Štajerska avtocesta: Žalec (Ionity), Tepanje (Petrol), Maribor AC vzhod (Ionity, Tesla), Maribor Tržaška ulica (Petrol)

Žalec (Ionity), Tepanje (Petrol), Maribor AC vzhod (Ionity, Tesla), Maribor Tržaška ulica (Petrol) Dolenjska avtocesta: Smednik (Ionity), Novo mesto (Petrol, Tesla), Krško (Tesla*)

Smednik (Ionity), Novo mesto (Petrol, Tesla), Krško (Tesla*) Ostalo: Ilirska Bistrica (Ionity)

* odprta tudi za električne avtomobile drugih znamk

Podeželje še brez zmogljivejših polnilnic

V zadnjih mesecih se je položaj izboljšal v Ljubljani, ki je pomembna zaradi svoje prometne strateške točke sredi države in tudi zaradi večje gostote električnih avtomobilov. Pogrešamo še zmogljivejše polnilnice na slovenskem podeželju, kar je za zdaj velika rak rana elektromobilnosti v Sloveniji. V sosednji Avstriji, pa tudi na Hrvaškem, je položaj s polnilnicami HPC na podeželju veliko boljši.