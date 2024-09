Belgijski mediji so prejšnji teden poročali o obisku kitajske delegacije v Audijevi avtomobilski tovarni v Bruslju. Ta zaposluje skoraj tri tisoč ljudi, obeta pa se ji zaprtje, saj bodo pri Audiju končali s proizvodnjo tamkajšnjega Q8 e-trona. To je edini avtomobil, ki ga izdelujejo v bruseljski tovarni.

Med potencialnimi rešitelji tovarne naj bi bil kitajski NIO, ki bi z evropsko tovarno letos povišane uvozne carine za kitajske električne avtomobile. Do včerajšnjega ponedeljka naj bi imelo vodstvo NIO čas za predložitev konkretne ponudbe.

Kitajcev ne zanimajo tvegane naložbe

“Si lahko privoščimo tovarno, ki si je ne more privoščiti niti Audi?” je bil jasen odziv izvršnega direktorja NIO Williama Lija. Po njegovih besedah bi si s tako potezo sami sebi skopali brezno.S tem je Kitajec zavrnil možnost prevzema tovarne.

Nio je sicer v obdobju širitve in je zato v težki finančnem položaju ter tudi pod drobnogledom svojih investitorjev. Li je poudaril, da so trenutno zelo previdni pri vlaganju v nepremičnine. Edina izjema so postaje za menjavo avtomobilskih baterij, ki jih bodo izdelovali na Madžarskem.