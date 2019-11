Kitajci se poročijo, le da bi jim dovolili voziti avtomobil

Prebivalci Pekinga se le stežka prebijejo do pravice za lastništvo avtomobila in zato so začele agencije organizirati poroke, ki združijo lastnika licence z vožnje željnim Kitajcem oziroma Kitajko.

Oblasti v glavnem kitajskem mestu so začele ukrepe proti zmanjšanju gostote prometa sprejemati leta 2011. To je bila neposredna posledica velike gneče na mestnih cestah in onesnaženja zraka. Do leta 2018 je število letnih registracij znotraj mesta z 218 tisoč padlo na vsega 100 tisoč, je poročal kitajski China Morning Post.

Do pravice registracije avtomobila prek navidezne poroke

Kdor želi kupiti avtomobil in ga registrirati znotraj mesta, se pridruži naključnemu žrebu. Vsaka dva meseca izžrebajo nove srečneže, ki lahko v mestu registrirajo svoj avtomobil. Možnosti za žreb so majhne. Na vsakih 2.600 prosilcev za registracijo vozila dodelijo le eno licenco oziroma dovoljenje.

To je povzročilo razmah družb za nudenje prevozov (ride hailing), prav tako pa so začeli v Pekingu ustanavljati agencije za izogib tem formalnim omejitvam. Nekateri so pripravljeni za dovoljenje vožnje svojega avtomobila iti zelo daleč. Agencije organizirajo poroke med prosilcem za licenco in prebivalcem oziroma prebivalko Pekinga, ki to dovoljenje že ima.

Foto: Reuters

Koliko stane »avtomobilska« poroka?

Tak dogovor ni poceni. Prosilec mora kupiti avtomobil in plačati vse davke, dogovor o navidezni poroki pa stane od dobrih 15 tisoč dolarjev za električni in več kot 22 tisoč dolarjev za klasični avtomobil.

Kitajski mediji poročajo, da agencije dnevno dobijo vsaj tri ali štiri nove prošnje za ureditev take poroke. Prosilcu lahko ustreznega partnerja hitro najdejo in s svojim avtomobilom se lahko po Pekingu vozijo že prej kot v treh tednih. Nato je treba plačati še letno dovoljenje zakonskega partnerja za vožnjo vozila. Ta znaša skoraj tri tisočake dolarjev letno, oziroma slabih 10 tisoč dolarjev za obdobje desetih let.

Omejitev pa s tem še ni konec. Prebivalci Pekinga imajo en dan v tednu prepoved vožnje avtomobila (dan določi zadnja cifra na registrski oznaki), Kitajci izven Pekinga pa lahko dnevno dovoljenje za obisk prestolnice z avtomobilom dobijo le dvanajstkrat letno.