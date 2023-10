Ko smo včeraj objavili reportažo iz Revoza, kjer bodo v kratkem začeli serijsko proizvodnjo prenovljenega renault clia, smo kot enega od dveh scenarijev za rešitev v tovarni omenili tudi novega lastnika oziroma sodelovanje s kitajskimi proizvajalci. Ti bodo v Evropi gradili nove ali iskali obstoječe tovarne, saj se bodo z lokalno proizvodnjo izognili tako nepredvidljivi logistiki prevoza vozil iz Kitajske kakor tudi morebitnim zavarovalnim ukrepom Evropske unije za zaščito evropskih avtomobilskih znamk.

Li Šufu, predsednik upravnega odbora in največji lastnik holdinga Zhejiang Geely Foto: Reuters

Revoz trenutno izdela okrog 60 tisoč avtomobilov letno, kar je tretjina proizvodne kapacitete tovarne. To je trenutno blizu spodnje meje njene rentabilnosti.

Geely je že uradni partner Renaultove skupine na Kitajskem. Foto: Renault

Med potencialnimi kupci Revoza bi bil lahko kitajski Geely, so danes poročale tudi Finance. Geely je Renaultov partner na Kitajskem, sicer pa eden največjih avtomobilskih gigantov iz Kitajske. V Evropi je znan kot lastnik Volva, prav tako so tudi delni lastniki Mercedes-Benza. V Evropi so trenutno prisotni z znamkama Polestar in Zeekr.

Če bi se morebitni vstop v tovarno Revoz, ki bi se nato najbrž preimenovala, zares zgodil, bi Geely (oziroma drug kitajski proizvajalec) tam izdeloval predvsem manjše avtomobile. V Revozu so nam potrdili, da težav s proizvodnjo električnih avtomobilov ne bi imeli. Navsezadnje so uspešno izdelovali električnega smarta in še vedno izdelujejo električnega twinga. Novomeščani prav tako sami sestavljajo baterije iz modulov, ki jih dobavlja LG.

Delovanje tovarne komaj še vzdržno

V Revozu glede prihodnosti za zdaj še ne govorijo, več pa naj bi bilo znanega v relativno bližnji prihodnosti. Te napovedi so tudi potrdilo, da v ozadju določeni pogovori - z Renaultom ali drugim partnerjem - že potekajo. Dejstvo je, da s trenutnim obsegom proizvodnje Revoz dolgoročno ne bo preživel. Trenutno izdelajo okrog 60 tisoč avtomobilov letno, kar je tretjina proizvodne kapacitete tovarne. To je trenutno blizu spodnje meje rentabilnosti tovarne, in če bi se zmanjšala naročila za clia in twinga, ta se čez leto ali dve umika iz proizvodnje, bi se Revoz brez večje novosti lahko znašel v slepi ulici. Revoz danes zaposluje 1.400 ljudi, od tega jih na edino še obstoječo izmeno hodi tisoč.