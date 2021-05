Kia na Slovaškem: 15 let in štiri milijone avtomobilov

Kia je tovarno v Žilini na Slovaškem, približno 650 kilometrov od Ljubljane, odprla pred 15 leti. S pomočjo te tovarne je korejska znamka avtomobilov začela povečevati svojo prisotnost na evropskem trgu in s tem tudi svoj tržni delež. Do leta 2012 so izdelali milijon avtomobilov, nato pa so mejo dodatnega milijona izdelanih vozil dvigovali vsaka tri leta.

Zdaj je s proizvodnega traku, ki v dolžino v celoti meri 7,5 kilometra, zapeljal štirimilijonti avtomobil. Kia v Žilini izdeluje vse člane družine modela ceed, prav tako tudi prodajno zelo uspešni sportage. Poleg tega na štirih proizvodnih linijah izdeluje tudi tri bencinske in en dizelski motor. V to proizvodnjo je Kia nedavno vložila 70 milijonov evrov.

Tovarna sicer zaposluje okrog 3.700 ljudi.

Kia je prek slovaške Žiline močno povečala prisotnost na avtomobilskem trgu v Evropi. Foto: Kia

Slovaška je korejskemu proizvajalcu skupno namenila 180 milijonov evrov, naložba Kie Motors v tovarno pa je znašala 1,4 milijarde evrov. Slovaška je Korejcem namenila 133 milijonov evrov za postavitev tovarne. Kia je morala v zameno izdelati vsaj 200 tisoč vozil na leto, zaposliti dobrih tri tisoč domačinov in v tem ritmu nadaljevati vsaj pet let.

Ko je Kia v Žilini proizvodnjo povečala na 300 tisoč vozil na leto, jim je vlada namenila še dodatnih 32 milijonov evrov. Tretja faza pomoči so bile davčne olajšave v višini 15 milijonov evrov, ki so jih lahko koristili do konca leta 2015.

Kia Motors je že leta 2014 v slovaško državno blagajno prispevala 300 milijonov evrov, dodatnih 140 milijonov evrov še za različne socialne prispevke, zaposlili so 3.800 ljudi, posredno pa delo nudijo kar 20 tisoč Slovakom.