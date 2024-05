Še pred uradnim razkritjem smo si ogledali novo kio EV3, ki je električni kompaktni športni terenec z realnim dosegom več kot 400 kilometrov. Proizvodnje EV3 ne bo v Evropi, kar bo imelo vpliv na dobave in cene.

Foto: Gregor Pavšič Že prejšnji mesec smo se mudili v okolici Frankfurta, kjer so nam v zaprtem studiu premierno pokazali nov adut Kie za evropski avtomobilski trg. To je novi kompaktni športni terenec EV3, ki v marsičem spominja na pomanjšano izvedbo prav tako še dokaj svežega večjega športnega terenca EV9.

EV3 je dolg 4,3 metra, širok je 1,85 metra in ima 2,68 metra medosne razdalje.

Prvi vtisi ob srečanju s kio EV3

Že po prvem vtisu, ko smo si EV3 ogledali od blizu, je jasno naslednje – Kia nadaljuje z agresivnejšim oblikovalskim pristopom, EV3 bo drugačen in bo na cesti izstopal, kljub 400-voltni zasnovi pa lahko pričakujemo tudi dobro energijsko učinkovitost. Pri večji bateriji obljubljajo doseg do 600 kilometrov, kar bo bržkone v realnem svetu upadlo na raven med 400 in 500 kilometri.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Vse, česar ob razkritju avtomobila še nismo izvedeli, so njegove cene. Te bodo ključne za konkurečnost in želen preboj na za zdaj izjemno razpršenemu trgu električnih avtomobilov, kjer pa je do zdaj le redkim avtomobilom uspelo doseči večje prodajne serije.

Ciljne cene pa so prav gotovo znane tudi odgovornim pri podjetju Kia – EV9 mora biti cenovno konkurenčen volvu EX30, ki se mu se postavlja ob bok, še bolj tesli modelu Y. Tekmeci bodo tudi bencinsko gnani športni terenci, eden takih je že kia niro.

Realen doseg bo med 400 in 500 kilometri

EV3 prihaja z baterijama dveh kapacitet, in sicer 58 in 81 kilovatnih ur (kWh). Pri obeh je moč elektromotorja 150 kilovatov, pospešek do sto kilometrov na uro pa 7,4 oziroma 7,7 sekunde. Najvišja hitrost je 170 kilometrov na uro.

Uradni doseg se razlikuje za 150 kilometrov in znaša do 410 pri manjši in do 560 kilometrov pri večji bateriji.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Za razliko od EV9 in EV6 so model EV3 izdelali na 400-voltni platformi, zato tudi polnilne moči niso tako visoke. Največja moč polnjenja pri enosmernem toku DC bo 128 kilovatov (pri manjši bateriji 102 kilovata).

Če bo upravljanje polnjenja podobno kot pri koncernski hyundai koni, ki prav tako nima visokih koničnih moči, lahko vozniki pričakujejo stabilno krivuljo polnjenja. Od deset do 80 odstotkov naj bi se baterija napolnila v dobre pol ure, pri čemer ni znano, za katero velikost baterije ta izračun drži.

Foto: Gregor Pavšič

V prtljažniku je prostornina 460 litrov, kar je mogoče s podiranjem zadnje klopi povečati do 1.250 litrov. Dober je pri EV3 dodatni 25-litrski prtljažnik za polnilni kabel v sprednjem delu vozila. Notranjost je moderna in všečna, tudi zadaj se dobro sedi. Položaj nog je ugodnejši kot na primer v volvu EX30, ki mu je ta kia zelo podobna.

Med dodatnimi sistemi za zdaj omenimo pri Kii že znano tehnologijo V2L (vehicle to load) za polnjenje zunanjih porabnikov, vmesnik na zaslonu bo omogočil tudi igranje videoigric.

Proizvodnja (žal) le v Koreji in ne na Slovaškem

Pri prodajnem potencialu EV3 je treba poudariti, da kljub dokaj evropski zasnovi avtomobila proizvodnja ostaja v Koreji. To bo zavoljo iskanja konkurenčne cene v nezavidljiv položaj postavilo predvsem trgovce, zaradi daljših dobavnih rokov pa tudi kupce. Kia bo prihodnje leto v slovaški Žilini sicer začela izdelovati tudi električne avtomobile, toda modela EV3 ne bo med njimi.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič