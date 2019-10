Kdor servisira, profitira!

Zanesljivost in skrb sta temeljni hrbtenici bivanja in odnosov, prijateljskih, partnerskih ali družinskih. Ne mine dan, da se ne bi zanašali na nekaj ali nekoga, pomena zanesljivosti pa se pogosto zavemo šele, ko nas nekdo pusti na cedilu. Včasih je lahko zanesljivost tudi malce nestanovitna vrlina. A ne pri Citroënu in pri zanesljivo skrbnih strokovnjakih mreže Citroën.

Družine, ki vozijo Citroën, so nekaj posebnega. Družijo jih aktivnosti, kreativnost in zvestoba. Predvsem pa so zanesljivo skrbne do vseh družinskih članov, najsibo gre za vsakdanje reči, življenjske smernice ali pa za skrb za jeklene konjičke. Pa saj to je eno in isto, kajne?

Skrben član družine bo bližnjemu znal povedati, da v jesensko-zimskem času in hladnejšem obdobju, ki prihaja, niso bistvene bistvene zgolj brezhibne pnevmatike, saj so manj prijazne vozne razmere zahteven preizkus za celotno vozilo.

Pripravite svoje vozilo na jesensko-zimske razmere

Pozna jesen in zima slej ko prej pokažeta vsako šibkost, ki smo jo pri avtomobilu spregledali ali pa ji nismo posvetili dovolj pozornosti, in ne dopuščata napak.

Z rednim servisiranjem in vzdrževanjem vozila poskrbite ne le za to, da imate veliko večjo možnost, da bo vaš jekleni konjiček brezhibno deloval in vas ne bo pustil na cedilu, temveč predvsem za večjo varnost vas, vaših sopotnikov in drugih udeležencev v prometu.

Nekaj osnovnih pregledov lahko postorite sami, zahtevnejše "posege" pa raje prepustite visoko usposobljenim mehanikom pooblaščenih servisov Citroën.

1. PREVERITE PNEVMATIKE

Pnevmatike so pomembne za vašo varno udeležbo v prometu, saj tvorijo edino vez med vozilom in cestiščem. Stični predel s tlemi je približno enak površini dlani, zato je bistvenega pomena, da so pnevmatike stalno v brezhibnem stanju.

Redno preverjanje tlaka v pnevmatikah je ključnega pomena. Rahlo nižja vrednost, ki jo povzroči naravni pretok zraka prek sestavnih delov, je povsem normalna. Zimske temperature prav tako povzročijo znižanje tlaka v pnevmatikah. Ne pozabite pnevmatik napolniti za 0,2 bara več od predpisane vrednost (vrednosti so navedene na stebričku voznikovih vrat) in s tem nadomestiti učinke hladnega zraka. Pozorni bodite na starost pnevmatik, saj z leti gumena zmes izgublja svoje lastnosti. Nepisano pravilo je, da pnevmatika ne sme biti starejša od šestih let. V nasprotnem primeru v pooblaščenem servisu kupite nove.

Se tudi vi sprašujete, kam s pnevmatikami po končani sezoni? Citroënovi pooblaščeni servisi vam ob menjavi pnevmatik omogočajo tudi priročno možnost shrambe pnevmatik. V hotelu za pnevmatike bodo slednje shranjene v optimalnih pogojih, s tem pa boste podaljšali tudi njihovo življenjsko dobo. In ko boste morali ponovno preobuti svojega jeklenega konjička, vas bodo pnevmatike že čakale pri izbranem (najljubšem) pooblaščenem serviserju Citroën, kjer vam bodo tudi opravili menjavo pnevmatik.

Če ste lastnik kartice Diners Club Citroën, imate pri Citroënovih pooblaščenih serviserjih možnost brezplačno hraniti pnevmatike ob izvedeni storitvi zamenjave.

2. PREVERITE SISTEM PERI-BRIŠI

Veste, da že najmanjša napaka na brisalcih lahko vpliva na vašo vidljivost in varnost med vožnjo? Brisalci vetrobranskega stekla morajo svojo nalogo opravljati brezhibno. Če so obrabljeni ali poškodovani, na vetrobranskem steklu puščajo sledi ter zmanjšujejo vašo vidljivost in s tem tudi varnost pri vožnji.

Življenjska doba brisalcev je odvisna od več dejavnikov. Brisalci imajo namreč zelo tanko in občutljivo gumico, ki mora biti zelo prožna in mora svoje delo opravljati brezhibno, še posebej v deževno-snežnih razmerah. Roka brisalcev namreč opravi zelo veliko premikov in vsaka najmanjša napaka na gumici brisalca se že pozna pri kakovosti brisanja stekla. Brisalce je priporočljivo zamenjati najmanj dvakrat na leto - pred zimo in nato po njej. Zanesljivo skrbni vozniki jih lahko zamenjajte na pooblaščenih servisih Citroën, kjer so vam vse metlice brisalcev na voljo kar 35 % ugodneje.

3. NAPOLNITE POSODO S TEKOČINO ZA ČIŠČENJE VETROBRANSKEGA STEKLA

Pazite predvsem na temperaturo, do katere je tekočina "uporabna" (zimska - vsaj do minus 20 stopinj Celzija), in preverite, ali šobe morda niso zamašene. Svetujemo, da imate za prvo silo vsaj en liter tekočine vedno v prtljažniku - pozimi namreč predvidoma porabimo več tekočine, saj večkrat čistimo stekla.

4. ODSTRANITE MOTEČE PREDMETE

Poleg zunanjosti vozila je pozimi pomembna tudi urejenost notranjosti avtomobila. S tal odstranite vse moteče predmete in avto posesajte. Če se vam okoli sklopke, stopalke za zavoro in plin nabira pesek ali blato, ga odstranite. S tem boste preprečili, da se vam stopalke zataknejo in noga vam ne bo zdrsnila. Preproge morajo biti ustrezno nameščene in pritrjene. Preproga, ki "pleše", se lahko hitro zatakne ob pedale (na primer ob zavorni pedal), s čimer lahko ogrozite svojo in varnost drugih udeležencev v prometu.

Če so preproge že dotrajane in obrabljene, svetujemo, da za dež in sneg nabavite ukrojene gumijaste preproge, ki so primerne za vaš model vozila. Tako se vlaga ne bo vpijala v tekstilne preproge - v tem primeru namreč voda izhlapeva in ustvarja še več kondenza v potniški kabini, zarošena stekla pa zmanjšujejo vašo vidljivost in pozornost.

5. POSKRBITE ZA OBVEZNO OPREMO

Poskrbite tudi za obvezno opremo v vozilu: varnostni trikotnik, poln komplet žarnic, prva pomoč z veljavnim rokom … Ste vedeli, da vas lahko doleti plačilo kazni za pretečeni rok kompleta za prvo pomoč? Kot skrbni voznik se izognite nepotrebnim stroškom in si zagotovite: komplet prve pomoči za avtomobiliste za le 6,99 evra.

Kot že omenjeno, naj bo v prtljažniku vedno rezervna količina tekočine za vetrobransko steklo, verige (predhodno povadite nameščanje), priporočljivo pa še gasilni aparat, vlečna vrv, baterijska svetilka in odejo, če morebiti ob nižjih temperaturah obstanete v daljšem zastoju. Svetujemo, da imate ob napovedi obilnejšega sneženja v avtu lopato. Tudi majhna vreča peska, ki je zelo koristen pri speljevanju na poledeneli podlagi, je lahko dobrodošla

Za brezskrbne jesenske vožnje opremite svoje vozilo z izdelki po izjemno ugodni ceni in še danes obiščite najbližji pooblaščeni servis Citroën.

6. V BOJ PROTI ZMRZALI

Tesnila vrat občasno namažite z glicerinom, tako v mrzlih dneh kljub mokroti vrata ne bodo primrznila. Občasen vbrizg penetrirajočega antikorozivnega sredstva bo preprečil pomrznjenje ključavnice ali pokrov prtljažnika.

7. POVEZLJIVOST

Vedno imejte v avtomobilu dodatni polnilec za svoj mobilni telefon. Tako ne boste imeli skrbi, da ostanete sami na cesti.

Na pomoč k strokovnjakom

Omenjena opravila torej lahko postorite sami doma, zahtevnejše posege prepustite visoko usposobljenim mehanikom pooblaščenih servisov Citroën, kjer z veseljem priskočijo na pomoč.

Pred hladnejšimi meseci je priporočljivo opraviti vzdrževalni servis, kjer vam med drugim pregledajo:

zavore, zavorno tekočino,

olje in filter za olje,

svetila,

sistem goriva,

stanje akumulatorja (napolnjenost – pozimi namreč kapaciteta akumulatorja oslabi),

hladilni sistem …

Po soglasju s stranko poskrbijo še za menjavo obrabljenih delov v skladu s priporočili iz servisne knjižice vozila in za dolivanje vseh tekočin (razen goriva).

Redno vzdrževanje

Pooblaščeni serviserji Citroën vedo in znajo stranki razložiti, kaj potrebuje vozilo ob trenutnem in vsakem naslednjem servisu. Visoko usposobljeni mehaniki poskrbijo za optimalno opravljeno servisno storitev, pri čemer uporabljajo originalne nadomestne dele.

Vsak Citroën ima namreč svoj načrt rednega vzdrževanja, ki se razlikuje glede na model in tip motorja. "Vsebina" rednega vzdrževalnega pregleda je, poleg izbranega modela vozila in tipa motorje, odvisna tudi od:

števila prevoženih kilometrov,

starosti vašega vozila,

tipa motorja vozila,

vašega načina vožnje (za podatke o izrednih pogojih uporabe preglejte svojo knjižico vzdrževanja).

Zakaj servisirati v pooblaščeni mreži Citroën?

Odgovor je preprost. Ker se splača! Kdor servisira, profitira! Pooblaščena servisna mreža Citroën ponuja vse za vaše vozilo: od posebne ponudbe cenovno ugodnih ustreznih izdelkov in dodatne opreme do najboljšega rednega vzdrževanja in obenem koriščenja ugodnosti iz naslova članstva v MyCITROËN plus za vozila, starejša od dveh let.

Nova ugodnost za člane MyCITROËN plus

Poleg številnih drugih ugodnosti, s katerimi nagrajujejo zvestobo voznikov oz. lastnikov vozil Citroën, je z letošnjim letom na voljo še ena, s katero nagrajujejo tudi opravljanje rednih vzdrževalnih servisov v pooblaščeni mreži Citroën.

Ker so pri Citroënu do članov kluba zvestobe MyCITROËN plus zanesljivo skrbni, jim za izkazano zaupanje ob rednem servisiranju vozila v pooblaščeni servisni mreži Citroën v skladu s priporočili proizvajalca zagotavljajo 1 leto brezplačne storitve Citroën Asistenca Plus. Še en razlog več, da skrb za vzdrževanje svojega Citroëna prepustite mojstrom, ki ga najbolje poznajo – pooblaščenim serviserjem Citroën.

Klub zvestobe MyCITROËN plus Članstvo v klubu MyCITROËN plus je brezplačno in vam prinaša številne ugodnosti skozi vse leto. Preverite, katere! Pet dobrih razlogov za članstvo: 1. Prihranki kar do 40 odstotkov na dodatno opremo, katere ponudba je sezonsko prilagojena. 2. Do 35 odstotkov prihranka pri servisnih ugodnostih - popusti naraščajo s starostjo vozila. 3. Do 17,5 odstotka prihranka pri oljih in mazivih TOTAL. 4. Storitev Citroën Asistenca Plus. 5. Redno obveščanje članov o vseh ugodnostih, ponudbah in novostih. Popusti rastejo z leti Višina popustov narašča s starostjo vozila Citroën: voznik, ki vozi dve leti staro vozilo, prejme 10-odstotni popust za nadomestne dele, voznik z avtomobilom, starejšim od sedmih let, lahko uveljavi kar 35-odstotni popust na originalne nadomestne dele in do 17,5-odstotni popust na olja ter maziva TOTAL, ki so priporočena od proizvajalca vozil Citroën. Kako se včlaniti? 1. Prek spletnega obrazca. 2. Oglasite se v vam najbližjemu pooblaščenemu servisu Citroën. 3. Pokličite na brezplačno številko 080 30 15. Izdelek meseca V servisni mreži Citroën je vsak mesec na voljo nekaj izdelkov (t. i. Citroën izdelek meseca), ki so sezonsko zanimivi, uporabni, cenovno nadvse konkurenčni, dostopni pa so tudi voznikom drugih znamk. Do konca letošnjega leta so tako v ponudbi priročni, uporabni izdelki, ki morajo biti v jesensko-zimskem času obvezna oprema vsakega voznika.