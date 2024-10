Danes opozorilo, jutri skrb? Takšna je trenutna moč Kitajske.

V prvih osmih mesecih so avtomobilski proizvajalci globalno prodali 58 milijonov novih avtomobilov. Med temi je bilo 9,3 milijona avtomobilov s priključnim kablom - priključnih hibridov ali povsem električnih vozil. Delež teh je bil 16,1 odstoten. Med temi je bilo kar 67 odstotkov kitajskih avtomobilov. Danes za Evropo le opozorilo, že jutri skrb?

Globalni delež električnih je še majhen, kitajska prevlada pa očitna

Med povsem električnimi avtomobili je med prvimi desetimi proizvajalci le eden iz Evrope. Vodita kitajski BYD in ameriška Tesla z 18 odstotki deleža na trgu, tretji Geely (lastnik tudi Volva) ima le še okrog devet odstotkov trga, sledita pa Volkswagen s šestimi in spet kitajski SAIC s petimi odstotki. V prvi deseterici so še kitajski proizvajalci GAC, Nio, Changan, Chery, Leapmotor in FAW.

Od leta 2019 je Tesli tržni delež pri električnih avtomobilih upadel za dve odstotni točki, čeprav je njihova prodaja v tem obdobju precej narasla. Hitro raste predvsem tržni delež BYD, kar je posledica uspešnosti na Kitajskem s cenejšimi majhnimi avtomobili.