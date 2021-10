Kdo je prodal več kot 100 tisoč vozil? Ni jih veliko.

Pogled na prodajne številke v letošnjem letu od januarja do avgusta razkriva težave proizvajalcev pri proizvodnji avtomobilov. V prvih osmih mesecih leta je le šestnajst modelov našlo več kot sto tisoč kupcev, med njimi ima Volkswagen edini štiri modele in Peugeot tri modele, edini z več kot enim modelom je še Renaultu s capturjem in cliom.

Sandero najboljši v avgustu, a golf ostaja kralj Evrope

Po podatkih Yato Dynamics se je v Evropi avgusta prodajalo 416 različnih avtomobilskih modelov vseh oblik in velikosti. Le šestnajst izmed vseh je našlo več kot sto tisoč kupcev. Izmed teh šestnajstih je najbolje prodajan volkswagen golf, ki je našel 158.545 kupcev. Na drugem mestu je toyota yaris s točno petnajst tisoč manj (143.545) prodanimi avti kot golf. Na tretjem mestu najbolj uspešnih po osmih mesecih turbolentnega leta je še drugi Volkswagnov model t-roc (133.825). Se pa Daciin sandero vse hitreje povzpenja proti tretjemu mestu, saj je bil zopet najbolje prodajani avtomobil meseca v Evropi. Za t-rocom zaostaja le še za tri tisoč prodanih avtov.

avtomobilski model število novih registacij 1. volkswagen golf 158.545 2. toyota yaris 143.545 3. volkswagen t-roc 133.825 4. peugeot 208 131.688 5. dacia sandero 130.536 6. renault clio 128.342 7. opel corsa 127.453 8. peugeot 2008 126.779 9. renault captur 111.155 10. citroen C3 110.241 11. volkswagen tiguan 109.884 12. fiat 500 109.833 13. volkswagen polo 109.610 14. škoda octavia 106.278 15. ford puma 105.474 16. peugeot 3008 101.263

Blizu meje še duster in tucson

Častno omembo si prislužita tudi dacia duster (98.916) in hyundai tucson (97.187). V času pisanja tega članka sta najverjetneje že prebila mejo sto tisoč in bi bila del prodajno najuspešnejših modelov v Evropi.

Zanimiv je tudi pogled na drug konec lestvice, kjer sta se najslabše odrezala dva Toyotina modela. Do avugsta letos so prodali le 15 modelov GT86 in proace city. Suzuki prav tako ni najbolj uspešen z modelom celerio, saj so jih prodali vsega 16. Za primerjavo, najslabše prodajan Ferrarijev model je v letošnjem letu GTC4, prodali so jih 39.