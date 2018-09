Kakšno bo presenečenje Tesle v Švici?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Basel v Švici bo v četrtek gostil prvo izmed treh ekskluzivnih avtomobilskih srečanj, kamor bo svoje avtomobilsko presenečenje pripeljala tudi Tesla. Bo to serijska različica novega električnega roadsterja?

Avtomobilski šov Grand Basel organizira MCH Group in je namenjen omejenemu številu razstavljenih avtomobilov, ki jih izberejo organizatorji in s tem poskrbijo za pridih ekskluzivnosti. Po Baslu bodo podobne dogodke pripravili še v Miamiju in Hongkongu.

Tesla svojim gostom obljublja presenečenje

Pri Tesli so svojim gostom poslali vabila za dogodek v Baslu in za tam na svoji strani napovedali posebno presenečenje. Tesla se vsaj uradno na podobnih avtomobilskih srečanjih redko pojavlja, kar še posebej velja za Evropo.

Američani bi lahko v Švici razkrili serijsko različico superšportnega električnega roadsterja druge generacije. Tega so v ZDA predstavili kot študijo in navdušili s tehničnimi podatki vozila, ki bo lahko do sto kilometrov na uro pospešil v manj kot dveh sekundah. Zelo nazoren je bil tudi posnetek pospeševanja njihove študije. Pri Tesli dodatnih informacij glede svoje prisotnosti v Švici niso razkrili.