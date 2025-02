Vsakdan voznikov tovornjakov vlačilcev je povezan tudi z življenjem na avtocestnih počivališčih, kjer opravijo zakonsko predpisane postanke. Ob slovenskih avtocestah, kjer predvsem prek primorske in štajerske avtoceste poteka pomembna tranzitna tovorna pot, je na počivališčih s tovornjaki pogosto velika gneča.

Po Darsovih podatkih je ob slovenskih avtocestnih krakih trenutno več kot 60 počivališč za voznike tovornih vozil, skoraj polovica teh – našteli smo jih 29 – jih je prav na štajerskem oziroma pomurskem kraku avtocestnega križa. Na Primorskem jih je 15, na Gorenjskem in Dolenjskem pa po 10.

Pogled v notranjost

Pri Žalcu so odprli novo počivališče, ki v Sloveniji sicer ni največje, spada pa med najbolj moderno opremljena. Na voljo je 105 parkirišč za tovornjake in 46 nadzornih videokamer, ki skrbijo za pregled nad parkiriščem in zagotavljajo varnost. Sodeč po fotografijah, imajo na voljo tudi moderne sanitarije in prhe, zraven sta tudi hotel in restavracija. Za voznike so obljubili tudi zunanji fitnes.

Pri Žalcu kmalu tudi namenska polnilnica za električne tovornjake

Investitor je lokalni transportni podjetnik Draganovič, ki je skupaj z Ionityjem pri Žalcu postavil tudi ultra zmogljive električne polnilnice. Prav pri teh pa prihaja še ena novost, in sicer namenska polnilnica za električne tovornjake, ki bo predvidoma začela delovati še letos.

Kot smo poročali pred dnevi, so vozniki za zdaj resda še zelo redkih električnih tovornjakov pri polnjenju na polnilnih mestih za avtomobile pogosto v resni zagati zaradi oteženega dostopa.