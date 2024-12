Kako napihnjen je avtomobilski trg? Številke kažejo vrnitev stare navade.

V zadnjem letu se je spet povečal delež enodnevnih registracij novih avtomobilov in to občutno - takih je letos že okrog 3.500 in zato je spet občutnejša tudi razlika med bruto in neto avtomobilskim trgom.

“V Sloveniji skoraj nič novega,” je komentar avtomobilskega leta v Sloveniji začel Danilo Ferjančič, eden od obeh generalnih direktorjev družbe Porsche Slovenija. Ferjančič sicer ni mogel mimo trenutnih težav Volkswagnovega koncerna v Nemčiji, kjer se so se po njegovih besedah ujeli v “stroškovno zanko” in zdaj iščejo pot iz težav, ki bi lahko v bližnji prihodnosti pomenile tudi stavke in s tem motnjo v proizvodnji novih avtomobilov.

Enodnevne registracije so se več kot potrojile

Slovenski avtomobilski trg težav s stroški proizvodnje, na katere ni imuna niti večina ostalih proizvajalcev, za zdaj še ne občuti. Trg je letos po številu registracij zrasel za okrog pet odstotkov. Toda to ni povsem čista slika, saj je nekaj znamk spet izdatneje začelo svoje avtomobile izvažati v tujino. To so tako imenovane enodnevne registracije. Ko odštejemo vozila, ki so jih v istem mesecu prvič registrirali in nato tudi odjavili, je skupna številka na praktično isti ravni kot lani. Realen trg torej stagnira, letos pa bo obsegal okrog 45.500 prodanih novih osebnih avtomobilov.

“Enodnevnih registracij je bilo okrog 3.500, lani le okrog 1.100,” poudarja Ferjančič. Bruto in neto obseg trga sicer vrstnega reda med znamkami bistveno ne spreminja, vpliva pa na tržne deleže. V primeru vodilnega Volkswagna to pomeni okrog dve odstotni točki različen delež. Delež enodnevnih registracij je pred epidemijo covid-19 dosegal tudi 30 odstotkov bruto trga in tako je zdajšnje razmerje še precej manjše.

Bruto avtomobilski trg v Sloveniji (januar-november 2024):

2024 2023 VOLKSWAGEN 6,393 6,179 ŠKODA 5,255 5,199 RENAULT 4,812 4,001 TOYOTA 2,970 2,884 PEUGEOT 2,792 2,259 HYUNDAI 2,620 2,195 KIA 2,201 2,409 DACIA 2,119 1,896 AUDI 1,842 1,695 CITROEN 1,652 1,761 BMW 1,425 1,422 SEAT+CUPRA 1,327 1,693 OPEL 1,301 1,391 FIAT 1,149 1,044 SUZUKI 1,063 1,086 FORD 968 835 MERCEDES 938 1,159 NISSAN 784 526 TESLA 768 1,278 MAZDA 712 598

Trg novih avtomobilov za fizične stranke (januar-november 2024):

prodaja 2024 VOLKSWAGEN 3,771 ŠKODA 3,258 RENAULT 2,352 TOYOTA 2,202 KIA 1,724 HYUNDAI 1,346 AUDI 1,271 PEUGEOT 1,229 DACIA 986 CITROEN 912 SUZUKI 830 OPEL 729 SEAT + CUPRA 638 BMW 622 MAZDA 537 MG 518 FORD 510 NISSAN 442 TESLA 348 MERCEDES 315 GEELY 276 FIAT 211 VOLVO 207 MITSUBISHI 193 HONDA 185 SSANGYONG 169 JEEP 158 FORTHING 130 LEXUS 93 PORSCHE 91 MINI 40

vir: Porsche Slovenija

Vse pomembnejši akter so tudi rabljeni avtomobili iz tujine

Kot kaže pregled najbolje prodajanih avtomobilskih znamk in posameznih avtomobilov, če vrstni red ločimo na skupnega in tistega za le fizične kupce, je razlik kar nekaj. Na vrhu so v obeh primerih Volkswagen, Škoda, Renault in Toyota, na četrtem mestu med fizičnimi strankami pa je Kia. Prav gotovo med fizičnimi kupci izstopa visoko mesto premijskega Audija, svoje mesto v prvi trideseterici pa so dobile tudi kitajske znamke kot so MG, Geely in Forthing.

Vse pomembnejši akter na trgu pa so tudi rabljena vozila, ki prihajajo iz tujine. Letos bodo rabljeni avtomobili s prvo registracijo v Sloveniji dosegli 80-odstotno raven celotnega trg. Po oceni Ferjančiča bi lahko že prihodnje leto registracije novih in (novih) rabljenih avtomobilov nastopale v razmerju ena proti ena.