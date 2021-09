Kaj takega se še ni zgodilo: nov udarec za dizel v Evropi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že v času epidemije covid-19 je v avtomobilskem svetu v Evropi rasla predvsem prodaja električnih vozil in priključnih hibridov, trend pa se nadaljuje tudi zdaj, ko avtomobilski industriji "poveljuje" kriza s pomanjkanjem polprevodnikov. Tudi ta je vplivala na prodajne rezultate, enako tudi spremenjene navade kupcev.

Lani avgusta so v Evropi prodali še 158 tisoč manj električnih in priključno hibridnih vozil kot dizlov, zdaj ti avtomobili z dizelskim motorjem zaostajajo za 10.100 enot, kažejo podatki analitične družbe Jato Dynamics.

Prikaz gibanja prodaje novih avtomobilov po mesecih, in sicer glede na pogon. Bencinski motorji držijo prevlado. Vse od leta 2017 pa prodaja vozil z dizelskim motorjem vztrajno pada. Med alternativna vozila so vključeni električni avtomobili, priključni hibridi in nekaj vozil s pogonom na vodikove gorivne celice. Samopolnilni hibridi se skrivajo med bencinskimi motorji. Foto: JATO Dynamics

Tržni delež dizelskih vozil na meji 20 odstotkov

Avgusta je tržni delež avtomobilov s polnilnim kablom v Evropi znašal 21 odstotkov, tistih z dizelskim motorjem, pa 20 odstotkov. Če bi statistika znotraj 56-odstotnega tržnega deleža avtomobilov z bencinskim motorjem pokazala še vse boljše samopolnilne hibridne avtomobile, ki dejansko velik del poti opravijo z ugasnjenim klasičnim motorjem, bi bil razrez pogonov še toliko zanimivejši.

Prodajno slab avgust ne kvari izkupička celotnega leta

Avgust je bil za avtomobilske trgovce sicer zelo slab mesec, in sicer najslabši avgust po letu 2014. Trg je ta mesec padel za 18 odstotkov v primerjavi z lanskim in za 33 odstotkov v primerjavi s predlanskim avgustom.

Na letni ravni pa je letos prodaja novih avtomobilov kljub temu krepko pozitivna. Lani so do konca avgusta trgovci prodali 7,1 milijona, letos pa že dobrih osem milijonov novih avtomobilov.