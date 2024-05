Kaj se dogaja v Evropi? Številke znane, Slovenija odstopa od povprečja.

Do konca aprila je na evropske ceste zapeljalo 4,4 milijona novih osebnih avtomobilov. Eden od treh ima bencinski, drug hibridni pogon, zadnjo tretjino si delijo baterijska vozila in dizli.

April je bil za prodajo novih avtomobilov v Evropi spet zelo dober mesec. Trgovci so prodali dober milijon novih avtomobilov. Po letos rekordnem marcu (1,38 milijona novih avtomobilov) je to drugi najuspešnejši mesec letos in je tudi boljši kot april lani (965 tisoč novih avtomobilov).

V prvih štirih mesecih so trgovci v Evropi prodali 4,4 milijona novih avtomobilov, kar je 6,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Podobna rast (6,6 odstotka) je tudi v državah Evropske unije. V Sloveniji je prodaja letos poskočila za 5,1 odstotka.

Foto: Gašper Pirman

Začetek leta je bil podobno kot lani v znamenju padca prodaje električnih avtomobilov na največjem trgu v Nemčiji, kar je bila posledica predčasno umaknjenih subvencij. Aprila se je prodaja električnih avtomobilov tudi v Nemčiji že stabilizirala in je bila na ravni lanskega aprila.

V mesecu aprilu je prodaja električnih avtomobilov v Evropi zrasla za dobrih 14 odstotkov, na letni ravni pa je prodaja letos za šest odstotkov višja kot v prvih štirih mesecih lani. Trgovci so prodali 593 tisoč popolnoma električnih avtomobilov, ob tem pa še 327 tisoč novih priključnih hibridov. Po štirih mesecih je delež avtomobilov s priključnim kablom 20,6-odstoten.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Reuters

Prodaja novih avtomobilov po pogonu v Evropi (januar–april):

bencin dizel elektrika phev hibrid 2024 1,598 mio. 503 tisoč 593 tisoč 327 tisoč 1,329 mio. 2023 1,593 mio. 549 tisoč 559 tisoč 299 tisoč 1,091 mio. razlika +0,3 % –8,5 % +6,0 % +9,3 % +21,8 % tržni delež 35,7 % 11,2 % 13,3 % 7,3 % 29,7 %

vir: ACEA

Foto: Gregor Pavšič

Od januarja do aprila je torej prodaja električnih vozil zrasla za šest odstotkov, priključnih hibridov za 9,3 odstotka, še veliko bolj pa prodaja klasičnih hibridov, in sicer za skoraj 22 odstotkov (+21,8 odstotka). Na drugi strani je letos stagnirala prodaja novih avtomobilov s klasičnim bencinskim motorjem (–0,3 odstotka), izdatneje pa spet upadla prodaja novih avtomobilov z dizelskim motorjem (–8,5 odstotka).

Tržni delež dizelskih motorjev je konec aprila še 11,2-odstoten. Prednjačijo bencinski (35 odstotkov) in hibridni (29 odstotkov) pogoni. Vsi prodajni podatki so posledica tudi ponudbe na trgu, saj se povečuje število hibridnih različic, zmanjšuje pa število neelektrificiranih bencinskih motorjev.

V Sloveniji je uspešnost pogonov precej drugačna

Konkretna številčna razlika med hibridi in priključnimi avtomobili (elektrika, priključni hibrid) je naslednja. Tržni delež se razlikuje za slabih deset odstotnih točk. Hibridov so do konca aprila v Evropi prodali 1,3 milijona, priključnih osebnih avtomobilov pa 920 tisoč.

Za Slovenijo so podatki precej drugačni. Na našem trgu je upadla tako prodaja električnih avtomobilov kot priključnih hibridov, prav tako tudi hibridov. Nekoliko pa se je povečala prodaja bencinskih in dizelskih motorjev, kar je v nasprotju z evropskim povprečjem.

Toyota lovi Volkswagen

Med avtomobilskimi znamkami ni večjih presenečenj. Volkswagen ostaja evropska številka ena, čeprav njegova prednost ni več tako prepričljiva. V prvih štirih mesecih je prodal 446 tisoč novih avtomobilov, drugouvrščena Toyota pa 323 tisoč. V primerjavi z lanskim enakim obdobjem je Volkswagnov prodajni izkupiček praktično enak (+0,6 odstotka), Toyotin pa je zrasel za dobrih 16 odstotkov.

Tretji najuspešnejši je BMW (261 tisoč), sledijo Škoda (247 tisoč), Peugeot (235 tisoč) in Audi (220 tisoč). Renault je prodal 219 tisoč, Dacia 201 tisoč, Kia in Hyundai pa 187 oziroma 181 tisoč novih avtomobilov.