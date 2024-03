Kaj pravite na tako streho? Pritisnili smo gumb in vse je bilo drugače. #video

Foto: Gregor Pavšič Pri Renaultu so nov tip panoramske strehe poimenovali Solarbay. V osnovi je to streha, pri kateri tehnologija tekočih kristalov omogoča prosojno ali neprosojno streho, to pa je mogoče s pritiskom na gumb na stropu pri vozniku nastaviti tudi v več delih.

Prosojna je tako lahko celotna streha ali pa le posamezni sklopi od sprednjega proti zadnjemu delu avtomobila. Ob izhodu iz vozila se tekoči kristali elektronsko uredijo in streha samodejno postane neprosojna. Pri Renaultu obljubljajo, da tak tip strehe tako učinkovito preprečuje sončnim žarkom, da bi segrevali notranjost, kakor pozimi tudi zadržuje temperaturo notranjosti vozila.

Varčevanje pri prostoru in tudi masi

Proizvajalec strehe ni Renault, temveč družba Saint-Gobain. Skupno so v primeru scenica na voljo štiri nastavitve prosojnosti strehe. Poleg omenjenega stikala je mogoče prosojnost nastaviti tudi z zvočnimi ukazi prek Googlovega vmesnika.

Tak tip strehe še poudari notranjost vozil, ki se lahko pohvalijo s prešerno prostornostjo. Brez mehanske ali elektronske ponjave so pri Renaultu pridobili tri centimetre prostora nad glavami potnikov. Prav tako tak sistem privarčuje od šest do osem kilogramov mase.

Taka streha kajpak ne bo serijska, temveč bo pri scenicu doplačljiva za vse štiri pakete opreme.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Renault

Foto: Renault