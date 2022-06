Kaj nas čaka? Teh pet držav v EU bi zamaknilo konec.

Pet držav v EU želi zamaknitev pri načrtovanem koncu prodaje novih avtomobilov s klasičnimi motorji na notranje izgorevanje. To so Italija, Portugalska, Slovaška, Bolgarija in Romunija.

Predlog Evropskega parlamenta, ki ga morajo zdaj uskladiti z državami članicami, predvideva 100-odstotno znižanje neposrednih izpustov CO2 pri novih avtomobilih do leta 2035. Vsaj pet držav si želi te cilje nekoliko zamakniti, je poročal Reuters in se pri tem skliceval na določene dokumente. Te države so Italija, Portugalska, Slovaška, Bolgarija in Romunija. Dokument razkriva, da predlagajo do leta 2035 le 90-odstotno znižanje izpustov CO2, stoodstotno pa nato do leta 2040.

Še ta teden bodo države članice predvidoma uskladila svoja stališča do že izglasovanega predloga. EU je leto 2035 izbrala zaradi želje po ogljični nevtralnosti do leta 2050, tistih petnajst let pa bi bilo potrebnih za umik s ceste še zadnjih v letu 2035 prodanih klasičnih avtomobilov.

Proizvajalci odločeni, politične odločitve bodo nepredvidljive

Medtem ko je večina proizvajalcev take cilje postavila že pred zadnjo odločitvijo EU - nemški Audi bo na primer od sredine desetletja na ceste pošiljal le še nove električne modele - lahko na politični strani pričakujemo več nasprotujočih mnenj. Države bodo morale z EU poskrbeti za infrastrukturni del prehoda na elektromobilnost. Primer Nemčije, kjer imajo različni ministri glede predloga že zdaj zelo različna stališča, kaže na negotovost pri končnem glasovanju.