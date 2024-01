Kaj načrtuje država, kaj želijo trgovci? Izpostavili so več težav.

Avtomobilski trgovci v Sloveniji so letos v lastnem interesnem združenju dobili novo vodstvo, ob tem so izpostavili nekaj glavnih pomislekov glede vloge avtomobilov v Sloveniji.

Sekcija za osebna motorna vozila je organizirana znotraj Trgovinske zbornice Slovenije. Združuje podjetja, ki so registrirana v Sloveniji in se ukvarjajo z uvozom (v primeru pogodbe s proizvajalcem) in prodajo avtomobilov. Z novim letom je Sekcija dobila novo vodstvo. Novi predsednik je za enoletni mandat postal Aleš Marguč, direktor Mazda Motor Slovenija, podpredsednika sekcije pa sta dosedanja predsednica Lidija Ruden Kostrevc, predstavnica Grand Automotive Adriatic, in Marko Kajfež, direktor Hyundai Avto Trade.

Glede letošnjih aktivnosti bodo sodeč po programu največ pozornosti namenili prenovi Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN).

“V zvezi s tem si bomo predvsem prizadevali, da NEPN določi jasne letne cilje elektrifikacije osebnega motornega prometa, saj je le na ta način mogoče spremljati doseganje ciljev in učinkovitost ukrepov na tem področju. Glede NEPN si želimo pozitiven pristop k uvajanju trajnostne mobilnosti, brez sankcij, ki so se, v nasprotju s strokovnimi priporočili in priporočili Državnega sveta RS, na žalost ponovno znašle med predlaganimi ukrepi v decembrski verziji prenovljenega NEPN,” je načrte predstavil Marguč.

Ukrepi proti uporabi in lastništvu avtomobila? Odgovor je odločni ne.

Projekcije potniških kilometrov v NEPN-u kažejo, da bomo v letu 2030 opravili 88 odstotkov potniških kilometrov z avtomobilom in da bo ta delež tudi še v letu 2050 znašal tri četrtine, poudarjajo na Sekciji vozil. Glede na nezadostno raven javnega prometa bo torej ostal avtomobil nepogrešljiv del mobilnosti Slovencev.

S tem izpostavljajo mejnik leta 2035, ko naj bi v Evropi prodajali le še nove električne avtomobile. Ali se bo to res zgodilo, je za zdaj še nemogoče napovedovati. Novi avtomobili vseh vrst se dražijo, povečuje se prodaja rabljenih avtomobilov. NEPN je napovedal tudi ukrepe, ki naj bi otežili lastništvo avtomobila (dražje cestnine, manj parkirišč …) in spodbujali druge trajnostne oblike transporta. V prvi vrsti je to javni promet, ki pa v Sloveniji večinoma ostaja premalo učinkovit.

“Ukrepi, ki naj bi oteževali uporabo avtomobila, so po našem prepričanju popolnoma zgrešeni, saj bodo samo otežili življenje ljudem, ki so za svoje dnevne opravke vezani na avtomobile. Prizadevali si bomo, da se ukrepi, kot so na primer obdavčitev in ukinjanje parkirišč, podražitev cestnin, višanje obdavčitve avtomobilov in omejitev hitrosti v mestih na 30 kilometrov na uro, umaknejo iz NEPN-a,” napoveduje Marguč.

Odprta vprašanja pri odbitku DDV za električne avtomobile

Sekcija je pripravila tudi pobudo za poenostavitev oziroma odpravo težav pri kombinaciji odbitka vstopnega davka za električne avtomobile z boniteto. Podjetja, ki uveljavljajo povračilo vstopnega davka, so zdaj dolžna obračunati DDV na zasebno rabo, kar izniči celoten namen davčnih spodbud. Sekcija predlaga, da se podjetjem poleg obstoječe ureditve omogoči tudi, da uveljavljajo samo polovični vstopni davek in ob tem niso več dolžni obračunavati DDV na zasebno rabo.

“V povezavi z Zakonom o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu bomo pozorno spremljali pripravo podzakonskih aktov in predvsem državnih in lokalnih načrtov za polnilne parke ter aktivno sodelovali pri javni razpravi pred dokončno potrditvijo načrtov na vladi. Spremljali bomo tudi ustanovitev Centra za podpore pri Borzenu, ki ga predvideva zakon in ki naj bi prevzel naloge subvencioniranja trajnostne mobilnosti od Eko sklada. Želimo si, da bi center čim prej zaživel,” še dodaja Marguč.