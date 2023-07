Kaj bodo izdelovali? Renault s Kitajci v skupno podjetje.

Renault in kitajski Geely sta ustanovila skupno podjetje za razvoj hibridnih pogonov in motorjev z notranjim izgorevanjem. V 22 tovarnah in razvojnih centrih bodo zaposlovali 19 tisoč ljudi.

Renault in Geely bosta v novo skupno podjetje, kjer bosta enakovredna partnerja in lastnika, vložila do sedem milijard evrov. Skupno francosko-kitajsko podjetje bo proizvajalo učinkovitejše motorje z notranjim izgorevanjem ter hibridne pogone in to v obdobju, ko večina industrije svoja naložbena sredstva preumerja proti električnim pogonom.

Foto: Renault

Podjetje Renaulta in Geelyja bo imelo dva centra. To bosta Madrid za Renault in Hangčou Bay za Geely. Izvršni del podjetja bo imel sedež v Veliki Britaniji.

Skupno bodo upravljali 17 tovarn za motorje in pet razvojnih centrov ter tako skupno zaposlovali 19 tisoč ljudi. Letno nameravajo izdelati do pet milijonov termičnih motorjev, hibridnih in priključno hibridnih pogonov ter menjalnikov. Prihodki bi lahko na letni ravni dosegli 15 milijard evrov. Izdelki bodo namenjeni tudi ostalim proizvajalcem.

Med potencialnimi partnerji podjetja je tudi savdsko podjetje Saudi Aramco. Ti za zdaj še tehtajo svoj vstop v podjetje Renaulta in Geelyja, kjer bi lahko imeli do 20 odstotkov lastništva. Med strateškimi cilji Savdijcev je predvsem razvoj sintetičnih goriv za uporabo s klasičnimi motorji.