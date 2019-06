Jutri dan D: kmalu na ceste Fiatova clio in megane?

Renaultova uprava je od koncerna FCA Fiat Chrysler prejšnji teden dobila ponudbo o združitvi v eno podjetje. Lastništvo bi bilo med obema družbama porazdeljeno enakovredno, skupaj pa bi letno izdelali slabih osem milijonov osebnih avtomobilov. Renaultova uprava bo o predlogu razpravljala jutri. Sodeč po najnovejši ponudbi bi imelo lahko novo skupno podjetje sedež v Franciji, francoska država pa bi ohranila sedež v upravi družbe.

Kaj bi pridobili eni in drugi?

Morebitna združitev bi na eni strani odpravila marsikatero težavo FCA, ki že dalj časa išče svojega avtomobilskega partnerja. FCA bi od sodelovanja z Renaultom pridobil dostop do modernih avtomobilskih platform, zapolnili bi lahko proizvodne zmogljivosti svojih tovarn in predvsem pridobili tehnologijo Renaultovih električnih avtomobilov.

Francozi bi na drugi strani lahko prek znamk Chrysler, Jeep in Dodge dostopali do trga v ZDA, prek Alfa Romea in Maseratija pa prav tako do premijskega trga.

Koncern FCA in Renault bi lahko letno izdelala slabih osem milijonov avtomobilov.

Brez zapiranja tovarn do pet milijard evrov prihrankov letno? Pojavili so se dvomi ...

Po predvidevanjih FCA bi lahko sodelovanje vsako leto prineslo kar pet milijard evrov manjše stroške. To bi dosegli zgolj z delitvijo platform in bolj učinkovitim poslovanjem, ne pa z morebitnim zapiranjem tovarn. Analitiki so skeptični, da bi lahko tako visoko prihranke dosegli zgolj z optimizacijo poslovanja.

Fiat tipo kot renault megane, fiat punto kot renault clio?

Fiatove tovarne v povprečju danes delujejo le s 50-odstotno zmogljivostjo, zato Fiat s svojimi avtomobili dosega le polovico Renaultove prodaje. Za ekonomsko upravičenost tovarn bi morali doseči vsaj 80-odstotno zapolnitev proizvodnih zmogljivosti.

V prihodnje bi tako lahko videli fiat tipa na osnovi renault megana, fiat punta na osnovi renault clia, morda tudi nov Fiatov crossover na osnovi renault kadjara. Sodelovanje med obema podjetjema lahko morda prinese tudi rešilno bilko nekdaj slavne znamke Lancia, prav tako tudi nove modele pri Maseratiju in Alfa Romeu, so prepričani analitiki.