Jubilej za Dacio, ki ga nekoč ne bi upali napovedati

Foto: Dacia Dacio so Romuni ustanovili leta 1968, ko je bila ena izmed znamk iz vzhodnoevropskega bloka. Takrat si ni bilo mogoče predstavljati, kakšne prodajne rezultate bo Dacia nekoč dosegala širom Evrope. Leta 1999 jo je prevzel Renault in prek nje pet let pozneje ponudil racionalno usmerjene in nizkocenovne avtomobile.

Toda prodajni rezultati so presenetili tudi stratege v Parizu. Dacia je namreč postala močna tudi na številnih zahodnoevropskih trgih. Sandero je tam že več let najbolje prodajani avtomobil med fizičnimi strankami.

Zdaj so v romunski tovarni Mioveni izdelali svoj jubilejni desetmilijonti avtomobil. To je bila dacia duster extreme SE.

Nazoren obseg prodaje Dacia pred in po prevzemu Renaulta. Foto: Dacia

Najbolje prodajana dacia? Na vrhu sandero, 1300 in duster.

Dacia je razkrila podatke, da je bilo med deset milijoni prodanih avtomobilov največ sanderov (in sanderov stepway). Teh so izdelali 2,6 milijona, ob tem pa nekoč tudi 2,1 milijona dacie 1300 (vse izvedbe). Ta model spada še v začetno obdobje znamke, ki so ga začeli izdelovati leta 1969 in je pomenil pravi zagon za romunsko avtomobilsko industrijo. Prvi model dacie je bil sicer leta 1968 dacia 1100.

Tretji najbolje prodajani model znamke Dacia je nato duster (2,1 milijona), ob tem pa so izdelali še 1,95 milijona loganov (skupaj z izvedbo MCV). Logan je bil leta 2004 tudi prvi model Dacie po prevzemu Renaulta.