Jih opazite? Kar 12 sprememb za Škodino notranjost. #foto

Škoda pripravlja novi generaciij kodiaqa in superba, ob tem pa so že vnaprej pokazali notranjost obeh modelov. Ta je pri obeh avtomobilih precej podobna. Večji zaslon, prestavna ročica ob volanu in trije krmilni vrtljivi gumbi na sredinski konzoli so glavni poudarki sprememb v notranjosti obeh avtomobilov Škode.

Foto: Škoda

Na fotografiji notranjosti nove generacije kodiaqa smo našteli dvanajst sprememb oziroma poudarkov:

Pred voznikom so desetpalčni digitalni merilniki, Prestavno ročico so prestavili na volanski drog, Volanski obroč ima na sredini poudarke iz temnega kroma, Večje odlagalne površine v voznikovih vratih, kjer je prostor tudi za dežnik izdelan iz obnovljivih materialov, Sedeži so oblečeni v pefrormirano usnje s pnevmatsko masažno funkcijo, Nov bo koncept odlagalnega predala med obema sprednjima sedežema, Pod sredinsko konzolo je prostor za brezžično polnjenje dveh mobilnih telefonov istočasno. Moč polnjenja do 15 vatov, Pomembna novost so novi vrtljivi gumbi na sredinski konzoli. To je nov krmilni element v notranjosti za Škodo - levi in desni sta namenjena za nastavitev temperature in ogrevanja oziroma hlajenja voznikovega ali sovoznikovega sedeža. S srednjim pa bo mogoče nastavljati jakost delovanja klimatske naprave, usmeritev zraka, spreminjati jakost avdio sistema, izbirati vozni program in spreminjati pogled na zemljevid navigacijske naprave. Premer zaslona na vrtljivem gumbu je 3,2-centimetra, Pred sovoznikom na armaturi dekorativni šivi, Na vratih ambitealna osvetlitev notranjosti vozila, Na vrhu sredinske konzole 13-palčni zaslon na dotik, V vzvratno ogledalo so namestili priključek USB-C.

Foto: Škoda

Foto: Škoda