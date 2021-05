Je to sploh mogoče? Tesla šokirala z nasledjo napovedjo.

Tesla bo 3. junija organizirala poseben dogodek za prve kupce svojega najzmogljivejšega serijskega avtomobila do zdaj, to je model S v različici plaid. Ta do 100 kilometrov pospeši v manj kot dveh sekundah in doseže najvišjo hitrost do 320 kilometrov na uro.

Tesla je model S v različici plaid napovedala že predlani, ko so se na nemški dirkaški stezi Nordschleife potegovali za rekord med serijskimi avtomobili proti porscheju taycanu turbu S. Teslin avtomobil naj bi bil zdaj pripravljen, kar sovpada že z večkrat preloženo prenovo modela S in X. Elon Musk je za 3. junij v kalifornijskem Freemontu napovedal poseben dogodek za ta avtomobil.

Tesla Model S Plaid delivery event

June 3 at our California factory



Fastest production car ever

0 to 60mph in under 2 secs — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2021

V Sloveniji za tako teslo vsaj 151 tisoč evrov

To različico avtomobila bodo poganjali trije elektromotorji, od tega dva na sprednji osi. Plaid+ bo imel vektorsko razporejanje navora in dobrih 1.100 "konjev", pospešek do "stotice" v 2,1 sekunde in končno hitrost pri 322 kilometrih na uro. Doseg bo znašal do okrog 800 kilometrov. Cena v Sloveniji za to najbolj zmogljivo teslo je 151 tisoč evrov.

Prvi teden junija bi lahko ob predaji prvih vozil morda pokazali tudi dejanske spremenjene dele modela S. Najbolj zanimivo bo videti, ali bodo v serijski različici uporabili volanski obroč z odrezanim zgornjim delom in se v celoti odpovedali obvolanskim ročicam.

Teslin roadster naj bi na ceste pripeljal prihodnje leto. Foto: Tesla

Novi roadster z dodatki SpaceX?

So pa pri Tesli presenetili še z eno napovedjo, ki pa je povezana z njihovim roadsterjem druge generacije. Tega so kot koncept predstavili v enem od največjih avtomobilskih muzejev Petersen v Kaliforniji. Tam poleg osnovnih specifikacij za vozilo (pospešek do 100 kilometrov v 1,9 sekunde ali vsaj okrog dveh sekund) zanj v opisu napovedujejo paket Space X.

Na avtomobil bi namestili potisnike s stisnjenim zrakom in ti naj bi avtomobilu pomagali "stotico" doseči zgolj v 1,1 sekunde. To bi bil že lahko resen izziv za vzdržljivost gum, morda celo za voznika. Težnostni pospešek sicer ne bi bil skrajen. Pri linearnem pospešku do 100 kilometrov na uro v 2,7 sekunde namreč znaša 1 G, v eni sekundi pa zgolj 2,8 G.