Je to novi predsednik Renaulta?

Najtežja naloga: prepričati državo

Petinšestdesetletni Jean-Dominique Senard je v zadnjih sedmih letih, ki jih je preživel na vrhu Michelina, poskrbel za zelene številke in francoskemu gumarju omogočil prijetnejši pogled v prihodnost. Zaradi svojih poslovnih rezultatov je prepričal tudi vodilne v francoski vladi. Ne smemo pozabiti, da je Francija še vedno največji delničar Renaulta. Očitno je prišel čas za zamenjavo Ghosna tudi v Franciji, zato sta se Renault in Nissan dogovorila, da bosta skupaj našla novo vodstvo za vodenje alianse.

Kot je dejal eden izmed vodilnih v aliansi, bodo Senardu pri Nissanu prižgali zeleno luč. Njegovo poznavanje industrije je pomemben dejavnik, ki ga cenita obe strani. Če bodo Senarda potrdili, bo moral opravljati delo izvršnega predsednika kot tudi predsednika uprave vse do prihodnjega sestanka delničarjev.

Ker ima Renault v svojem statutu zapisano, da je lahko predsednik uprave star največ 72 let in izvršni predsednik 65 let, bi Senard lahko prevzel vodstveno funkcijo, izvršni predsednik pa bi ostal za zdaj še začasno postavljeni Thierry Bollore. Tudi on je kariero začel v Michelinu.