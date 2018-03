Je to modna muha ali uslišana želja voznikov?

Koliko stanejo dvobarvne karoserije in kdo jih proda največ

Dvobarvna kombinacija je v večini primerov del bolje opremljenih in dražjih paketov opreme, ki končno ceno avtomobila lahko dvignejo za več tisočakov. Kljub doplačilu se velika večina kupcev še vedno odloči za trendovsko kombinacijo in avtomobil obarva po svojih individualnih željah.

Volkswagen t-roc je eden zadnjih avtomobilskih modelov, ki kupce privablja z dvobarvno karoserijo in celo modro obarvanimi aluminijastimi platišči. Foto: Gašper Pirman

Vse več avtomobilov z dvobarvno zunanjostjo se pojavlja na evropskih cestah. V zadnjih nekaj letih je v naše prodajne salone zapeljalo približno 20 modelov, ki so na voljo v različnih barvnih kombinacijah. Največkrat je mogoče barvno kombinirati streho in preostali del karoserije, pri nekaterih modelih pa individualno noto na novo raven dvignejo še nalepke in drugi unikatni dodatki. Če je bilo barvno igranje mogoče pri manjših kombilimuzinah, zdaj ofenzivo vodijo kompaktni križanci in SUV.

Z različnimi barvami se poudarijo oblikovne posebnosti modela

Avtomobilski proizvajalci želijo s številnimi barvnimi kombinacijami kupcem pripraviti več možnosti, ki so ponavadi na voljo le v dražjih paketih ali avtomobilih višjega ranga. Dvobarvne kombinacije karoserije oblikovalcem omogočajo, da lažje prekinejo ali poudarijo linijo avtomobila, izpostavijo debelejše stebričke ali vizualno dvignejo bočno linijo, ne da bi pri tem trpela varnost.

Kupci najnovejšega citroëna C3 lahko izbirajo med devetimi barvami in tremi različnimi barvami strehe. Skupaj je tako kar 36 različnih kombinacij. Kot so nam sporočili pri podjetju C Automobil Import, uvozniku za vozila Citroën, se kar 75 odstotkov kupcev odloči za dvobarvno kombinacijo. ''Neverjetno, kako se ljudje odzovejo na dvobarvno zunanjost. Z izbiro dveh barv ima avtomobil tako drugačne značilnosti. Belo-rdeča kombinacija je nekoliko športna, kremasto-črna je nekoliko bolj resna,'' je komentiral Alexandre Malval, vodja oblikovanja pri Citroënu.

Kar 89 odstotkov kupcev se v Sloveniji odloči za dvobarvnega capturja. Foto: Gašper Pirman

Prvak individualizacije je opel adam. Poleg osmih barv strehe je na voljo še 20 barv karoserije. Foto: Opel

Toyota ima v Evropi kar štiri modele, pri katerih je mogoče izbrati dvobarvno karoserijo. Foto: Gašper Pirman

Povezava s prestižnimi znamkami

Bugatti in Rolls-Royce sta pred stotimi leti kot prva proizvajalca modele obarvala z dvema različnima barvama. S tem so poudarili prestižnost in nadgradili unikaten okus bogatih kupcev. Po nekaj desetletjih umirjenosti je trend leta 2001 znova zagnal Mini. Če smo dvobarvne kombinacije v prejšnjih letih lahko videli predvsem na nekoliko cenejših avtomobil, pa se ta trend počasi seli tudi med prestižne tekmece. Volvo X40 je prvi volvo, pri katerem lahko kupec izbere drugačno barvo strehe. Oblikovno poseben SUV s tem pridobi individualnost, drugačna barva strehe pa tudi poudari atraktivno bočno linijo s prirezanim stebričkom C. V Sloveniji se je po podatkih centra Volvo v Ljubljani za dvobarvno zunanjost odločilo že kar 30 odstotkov kupcev.

A drugačna barva strehe nima le lepotne naloge. Prvotni land rover je imel streho obarvano z belo – s tem so zmanjšali temperaturo v notranjosti avtomobila v vročih poletnih dneh. S kontrastno obarvano streho se tudi optično zmanjša višino avtomobila, takšen avtomobil deluje bolj športno in privlačno.

Avtomobile barvajo roboti, je zato dvobarvna kombinacija dražja?

V današnjih obratih avtomobilov si vsi proizvajalci prizadevajo za popolno avtomatizacijo in popolno učinkovitost proizvodnega procesa. Zaradi tega je barvanje karoserije z dvema različnima barvama težje, predvsem pa zamudno in dražje. Največ težav proizvajalcem povzročata zaščita že pobarvanih delov in natančna priprava za drugi del barvanja. Zaradi tega morajo zaposliti več ljudi in jih primerno izobraziti, vendar to pomeni tudi večjo možnost za napake.

V obratih proizvajalec v večini primerov v celoti pobarva avto v osnovno barvo in ga polakira. Z zaščitno folijo potem zaščiti vse dele, ki morajo ostati v tej barvi, in začne barvati dele z drugo barvo. Sledi ponovno lakiranje na novo nanesene barve. A pozor, drug barvni odtenek morajo nanesti na drugem proizvodnem traku, kar pomeni dodatne vložke, ali pa morajo na obstoječi proizvodni liniji ustvariti dodatno linijo. Kljub dodatnemu delu in zapletom so se proizvajalci pripravljeni spoprijeti s takšnimi preprekami.

Poleg različnih barv Francozi kupce nagovarjajo še z nalepkami. Pri nas se približno 75 odstotkov kupcev pri modelu C3 odloči za dvobarvno kombinacijo. Foto: Ciril Komotar

Dvobarvna kombinacija zunanjosti največkrat pripada dražjim paketom opreme in je na voljo za nekaj sto evrov doplačila. Foto: Gašper Pirman

Toyota in Citroën s kar štirimi modeli

Povpraševanje po dvobarvnih kombinacijah strmo raste in sledijo mu tudi proizvajalci. Toyota ima tako kar štiri različne modele, ki so na voljo v dvobarvni različici. Enako število modelov ima tudi Citroën.

Prvak individualnosti je opel adam, pri katerem je na voljo kar osem različnih barv strehe in dvanajst barv karoserije. Med prodajne uspešnice spada tudi renault captur. Za značilno dvobarvno karoserijo se v Sloveniji odloči kar 89 odstotkov vseh kupcev.

Od nekaj sto evrov do nekaj tisočakov

Dvobarvnemu trendu ni videti konca, saj se številni proizvajalci odločajo za uvedbo novih kombinacij. Med novejšimi modeli izstopa volkswagen T-roc, seat arona, opel grandland X, kia stonic in hyundai kona pa so križanci, ki napovedujejo nov trendovski val.

Če pogledamo še na uradne cenike, je hitro jasno, da bo treba za dvobarvno zunanjost globlje seči v žep. Pri toyoti yarisu paket BiTone prinaša še nekaj drugih dodatkov, a gre z osnovno ceno blizu 16 tisočakov za najdražji paket v ponudbi. Pri volkswagen T-rocu je mogoče streho obarvati pri izbiri vsaj srednjega paketa style za doplačilo od 500 do 1.000 evrov, odvisno od izbrane osnovne barve. Tako opremljen t-roc cenovno preseže mejo dvajsetih tisočakov. Pri citroënu C3 je mogoče streho obarvati v drugačen odtenek že v osnovnem paketu feel za vsega 150 evrov.