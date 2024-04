Je to eden izmed najbolj praktičnih športnih terencev?

Renault megane je bil desetletja eden najbolj prepoznavnih in razširjenih avtomobilskih imen. Tudi v Sloveniji je bil dolgo poznan kot ljudsko dostopen avtomobil s skoraj legendarnim statusom, kot racionalna kombilimuzina v dolgo prevladujočem avtomobilskem segmentu v Evropi. Zdaj se s cest nezadržno poslavlja. Nasledila ga je izvedba conquest, ki združuje poteze limuzine in kombilimuzine. Renault je megane conquest v Evropi prvič pokazal oktobra 2020, zdaj pa je v Slovenijo pripeljala osvežena različica, ki velja za zastavonošo nove strategije znamke Renault. Kje so ključne novosti, kakšna je cena in zakaj predstavlja enega najbolj praktičnih meganov vseh časov?

Megane conquest je najnovejši ponos francoskega avtomobilskega inženiringa in predstavlja novo ero v svetu športnih terenskih vozil. Ero, katere pomemben del bodo tudi elektrificirana vozila. Megane conquest je s svojo podobo obstoječe standarde v segmentu kar nekako postavil na glavo, jih dvignil ter obenem pristavil svoj pogled na kupejevski dizajn športnega terenca. V tem kontekstu tako ni le zgolj avtomobil, je izjava, podpis znamke Renault o tem, kakšni avtomobili bodo zaznamovali njihovo prihodnost ter navsezadnje prihodnost avtomobilizma. Je simbol inovacije, sloga in zmogljivosti. Vozilo je kombinacija dinamičnega oblikovanja, napredne tehnologije in učinkovite vožnje, ki išče nove standarde v svojem razredu. Jih bo našel? Obeti so visoki. Osveženi megane conquest je še bolj športen, ikoničen in dinamičnega značaja, videza. Gre za prostoren SUV z elegantnimi linijami in robustnim slogom, ki ga obenem odlikujejo tudi odlična povezljivost, pohvalne vozne lastnosti, napredni sistemi za pomoč pri vožnji, kot tudi velik prtljažnik. Izvedba conquest združuje poteze limuzine in kombilimuzine, zahvaljujoč prostornosti pa je v njem mogoče čutiti celo pridih karavana. Tudi zaradi tega dvigujemo palec gor za njegovo praktičnost. Navdušila vas bo tudi ekskluzivna različica esprit alpine s posebno športno-elegantno privlačnostjo. Megane conquest je na voljo v treh nivojih opreme in z obogateno ponudbo tehnološke opreme.

Največ zanimanja za hibridni pogonski sklop e-Tech full hybrid 145

Vse od pojava na trgu sta k uspešnosti modela poglavitno prispevali najbolje opremljeni različici – R. S. line in E-tech engineered, ki sta imeli v letu 2023 kar 53-odstotni delež prodaje v Evropi. Do zdaj so se kupci največ odločali za hibridni pogonski sklop E-tech full hybrid 145, ki je imel v prvi polovici leta 2023 celo 63-odstotni delež. Gre za edinstven pogonski sklop na trgu, ki v vožnji ponuja ugodje brez primere in izvrstno energijsko učinkovitost.

Foto: Gregor Pavšič

Še bolj športen, ikoničen ter z dinamičnim značajem, videzom

Z vozilom megane conquest so oblikovalci dobro združili različne avtomobilske gene, pod črto pa se ta kupejevski športni terenec segmenta C v različnih ozirih prilagaja novi podobi znamke Renault. Na področju dizajna je megane conquest ohranil prepoznavnost videza močnega vozila, novi pa so nekateri novi oblikovni elementi Novi logotip Renault lahko najdemo na sprednji in zadnji strani conquesta, njegovo novo podobo pa krasij elegantna sprednja maska vozila.

Gledano v celoti megane conquest oblikovno moderno združuje poteze različnih karoserijskih oblik – od limuzine, kupeja do kombilimuzine. Kaj to pomeni v praksi? Posebej ga bodo cenili tisti, ki si bolj od klasičnega športnega terenca želijo nadgradnjo kombilimuzine.

Foto: GA Adriatic

Prostorna notranjost, ki jo dopolnjuje velik prtljažnik

Megane conquest izrazito silhueto, povečano višino podvozja, prenovljeno masko in dinamično obliko, uspešno združuje s prostorno notranjostjo, ki jo dopolnjuje velik prtljažnik. Očara s sodobno kabino, velikim prostorom za potnike in prostornim prtljažnikom ter z ergonomsko in prilagodljivo notranjostjo.

Foto: GA Adriatic

Pohvaliti velja tako materiale, udobje in prostornost v notranjosti, okoli volanskega obroča, na sprednjih in zadnjih sedežih. Na zadnjih sedežih je prostornost še posebej dobra, tako z vidika udobnega sedenja, širokega odpiranja zadnjih vrat …

Prtljažnik se ponaša z velikodušno prostornino 513 litrov (480 litrov pri E-tech full hybrid). Prav tako lahko z lahkoto povečate prostor z zložljivo zadnjo klopjo v razmerju 1/3-2/3, ki vam omogoča povečanje prtljažnega prostora do 1263 litrov, če podrete vse tri sedeže.

Odlična povezljivost

Megane conquest je opremljen z najnovejšo tehnologijo za povezljivost, ki omogoča nemoten pretok informacij med voznikom in vozilom. Ne glede na to, ali gre za navigacijo v realnem času ali za avdiozabavo, megane conquest zagotavlja izjemno izkušnjo povezljivosti. Izkušnjo v vozilu lahko poenostavite z multimedijskim sistemom Easy Link. Ta se lahko brezžično poveže s sistemoma Android Auto in Apple CarPlay. Instrumentno ploščo še naprej tvori digitalni zaslon z diagonalo 17 cm (7 ''), ki zdaj podatke prikazuje na večjem območju.

Foto: Gregor Pavšič

Odlične vozne lastnosti

Vozilo se izkaže tudi glede voznih lastnosti. Izpostavljamo predvsem agilnost in okretnost vozila, stabilnost na cesti, učinkovito vzmetenje, natančno krmiljenje ter močan in učinkovit pogonski sklop.

Foto: Gregor Pavšič

Napredni sistemi za pomoč pri vožnji

Renault megane conquest postavlja varnost na prvo mesto s široko paleto naprednih sistemov za pomoč pri vožnji, ki vozniku omogočajo večjo varnost, udobje in samozavest na cesti. S kar 20 naprednimi sistemi za pomoč pri vožnji je megane conquest opremljen z najnaprednejšo varnostno tehnologijo. Ne glede na okoliščine vožnje megane conquest vedno varuje svoje potnike in zagotavlja brezskrbno vožnjo.

Pri sistemih za pomoč pri vožnji izstopajo funkcija aktivne pomoči vozniku, prilagodljivi tempomat in omejevalnik hitrosti … Sistem za pomoč pri parkiranju ponuja kamero s pogledom 360 stopinj, sistem prednjih parkirnih senzorjev, sistem zadnjih parkirnih senzorjev, kamero za vzvratno vožnjo … Med varnostnimi sistemi izpostavljamo sistem aktivne pomoči pri zaviranju v sili s funkcijo za križišča, opozorilnik prečnega prometa za vozilom, opozorilnik o menjavi voznega pasu, sistem za ohranjanje vozila na voznem pasu …

Foto: Gregor Pavšič

Trije nivoji opreme: na voljo je tudi ekskluzivna različica esprit Alpine

Ponudba vozila megane conquest je poenostavljena v tri različice, evolution, techno in esprit Alpine. Različica evolution je v prvi vrsti namenjena tistim, ki cenijo osnovne funkcije in udobje ter si želijo cenovno dostopno, a zmogljivo vozilo.. Različica techno je primerna za tiste, ki si želijo naprednih tehnoloških funkcij in dodatno udobje med vožnjo. Različica evolution vključuje serijsko vgrajeno navigacijo v multimedijskem sistemu, ki se brezžično poveže s sistemi Android Auto in Apple CarPlay. Različica techno izstopa s karoserijsko aerodinamično lamelo in satenasto kromastimi detajli.

Vrh ponudbe predstavlja športno-elegantna različica esprit alpine, ki se odlično poda značaju tega vozila. Ta različica je na zunaj prepoznavna po posebni satenasto sivi barvi aerodinamične lamele v prednjem odbijaču, posebno pa jo dela tudi skrilasto siva oznaka s črno obrobo in globokim sijajem na prednjih blatnikih. Na voljo je tudi z novimi 48 cm (19'') platišči, ki novemu meganu conquestu dajejo bolj prestižen in hkrati bolj športen videz. Za boljšo aerodinamičnost pokrova prtljažnika poskrbi krilce na njem, ki je oblikovano skladno s potezo strehe.

Prodaja že v polnem teku V Sloveniji lahko kupci novi renault megane conquest kupite od začetka letošnjega leta. Njegova akcijska začetna cena je 24.390 evrov za različico megane conquest evolution TCe 140 EDC in kar osmimi leti jamstva. s trenutno veljavnimi popusti) ,). Za polni hibrid bi bilo treba v srednjem paketu opreme odšteti vsaj 30 tisočakov.

Foto: GA Adriatic