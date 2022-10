Je podoben katrci? Tale SUV bo postal serijski. #foto

Renaultov koncept je dolg 4,1 metra, širok je 1,95 metra in visok 1,9 metra. Medosna razdalja meri 2,57 metra, sedi pa na 19-palčnih pnevmatikah. Koncept je resda oblikovan futuristično, a vseeno napoveduje serijski kompaktni SUV. Predstavljal bo električni avtomobil za razred renaulta scenica. Serijski avtomobil bodo razvili na platformi CMF-BEV, izdelovali pa ga bodo v Franciji.

Novi koncept sicer izhaja iz zapuščine legendarne katrce, ki so jo pri Renaultu prenehali izdelovati pred 30 leti. Prodali so jih več kot osem milijonov, zdaj pa se renault 4 v precej drugačni izvedbi in z električnim motorjem vrača na ceste. Zanimivo bo videti serijsko zunanjo podobo vozila, ki ima kot koncept kar 20 centimetrov oddaljenosti koles od blatnikov, rezervno kolo na strehi in izrazito terensko namembnost.

Renault koncept opisuje kot avtomobil s svobodnim in avanturističnim duhom, kar je bil nekoč tudi renault 4. Ponujal je za svoje čase zametke enoprostorske zasnove notranjosti in tudi povečane oddaljenosti vozila od tal.

Renault 4 nekoč. Foto: Ciril Komotar

