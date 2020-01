Jasno opozorilo: prodaja avtomobilov bo letos upadla

V združenju avtomobilskih proizvajalcev (ACEA) ocenjujejo, da se bo letos prodaja novih osebnih avtomobilov v Evropi skrčila za dva odstotka. Lani se je prodaja v primerjavi z letom 2018 povečala za 1,9 odstotka.

Najboljši časi za avtomobilske proizvajalce se očitno končujejo. Tudi na Kitajskem, največjem avtomobilskem trgu na svetu, je prodaja lani upadla drugo leto zapored. V zadnjih 19 mesecih je prodaja padla za 18 odstotkov.

Težak prehod v ogljično nevtralno družbo

Nova Evropska komisija je mandat začela z vizijo evropskega zelenega dogovora, ki naj bi dekarboniziral evropsko gospodarstvo. V Acei upajo, da bo načrt okrepil konkurenčnost avtomobilske industrije in spodbudil nakupe električnih ter drugih okolju prijaznih avtomobilov.

"To je še bolj pomembno v času, ko se soočamo s krčenjem trga," je dejal prvi mož Acee Michael Manley, sicer glavni izvršni direktor proizvajalca Fiat Chrysler.

"V trenutku, ko naša industrija občutno povečuje investicije v vozila brez izpustov, se trgu obeta krčenje, ne le v EU, ampak tudi globalno, zato mora biti prehod v ogljično nevtralnost zelo dobro voden s strani politikov," je opozoril Manley.

Acea poziva k izgradnji tesno prepletene mreže polnilnih točk in postaj za avtomobile in tovorna vozila. "To je eden ključnih posamičnih pogojev za dosego ogljične nevtralnosti," so zapisali.

Prav tako so se v združenju zavzeli za "konsistentne in ekonomsko vzdržne sheme spodbud za uporabnike tako avtomobilov kot komercialnih vozil", ki bi zagotovile, da višje cene vozil brez izpustov ne bodo dušile prodaje.

Evropska komisija je prejšnji teden predstavila načrt, težak 1000 milijard evrov, s katerim naj bi financirala dosego cilja ogljične nevtralnosti do 2050.