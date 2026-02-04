Čeprav razmerja moči na vrhu ostajajo nespremenjena, januar 2026 kaže razlike v tempu začetka leta. Nekatere znamke so januar zaključile nad lanskim povprečjem, ob tem pa se nadaljuje tudi postopna rast kitajskih proizvajalcev, ki so dosegli več kot sedemodstotni delež prodaje v prvi trideseterici.

Meseca januarja so v Sloveniji registrirali 5.141 novih osebnih avtomobilov, kar je bilo 2,5 odstotka več kot januarja lani, kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije.

Podatki kažejo, da se več kot 97 odstotkov vseh registracij v januarju 2026 koncentrira v prvih 30 znamkah, medtem ko preostali del trga ostaja izrazito razdrobljen in količinsko marginalen. Vse ostale znamke izven prve trideseterice so zbrale le dodatnih 153 registracij (3 odstotke trga).

Foto: Omoda Adria

Evropske znamke so januarja 2026 okrepile prevladujoč položaj in presegajo dve tretjini celotne prodaje prve trideseterice. Najhitrejši relativni premik navzgor beležijo kitajske znamke, medtem ko je delež južnokorejskih znamk ob začetku leta opazno nižji od lanskih ravni.

Prvič so v prvi trideseterici, kjer je mesto v primerjavi z lanskim celotnim letom izgubila Alfa Romeo, že štiri kitajske znamke avtomobilov. Tja se je zavihtela znamka Omoda.

Deleži po državah izvora (Top 30 znamk)

Evropske znamke: delež se je povečal z 63,1 % v letu 2025 na 66,3 % januarja 2026

Japonske znamke: delež se je okrepil z 10,2 % na 11,9 %

Južnokorejske znamke: delež se je znižal z 10,3 % na 8,3 %

Kitajske znamke: delež se je povečal z 5,7 % na 7,1 %

Top 30 znamk po novih registracijah osebnih avtomobilov - januar 2026

Januarski indeks v primerjavi z lanskim povprečjem? Na samem vrhu Fiat.

Primerjava prodaje januarja 2026 z lanskim mesečnim povprečjem (osnova za indeks) razkriva zelo različen prodajni zagon posameznih znamk. Na vrhu lestvice indeksov so znamke, ki so leto začele bistveno nad svojo lansko ravnijo, kar kaže na izrazit kratkoročni pospešek prodaje. Pri teh proizvajalcih gre bodisi za širitev modelne ponudbe bodisi za ugodne cenovne pozicije in dobro razpoložljivost vozil, kar se je neposredno odrazilo v nadpovprečnih januar­skih rezultatih.

Na vrhu je tako Fiat, ki je med vsemi januarja najbolj povečal prodajo glede na lansko mesečno povprečje. Med ključnimi novostmi je očitno dostopnost fiat grande pande, ki so jo s prvimi registracijami vključili tudi v sistem souporabe vozil Avant2Go (podobno kot renault 5). Tovrstni posli lahko vsak kratkoročno opazno vplivajo na prodajni izplen posameznih znamk.

Poleg starega renault clia (prodaja novega se uradno še ni začela) je bil najuspešnejši novi avtomobil v januarju Volkswagnov T-roc. Foto: Gregor Pavšič

Leapmotor T03 je bil največkrat registrirani električni avtomobil v januarju. Foto: Gregor Pavšič

Druga skupina znamk se giblje blizu indeksa 100, kar pomeni, da je bil januar primerljiv s povprečnim mesecem leta 2025. To velja predvsem za največje in najbolj uveljavljene proizvajalce, pri katerih prodaja praviloma ni izpostavljena večjim nihanjem. Stabilni indeksi v tem segmentu nakazujejo kontinuiteto poslovanja, obenem pa potrjujejo, da se glavnina slovenskega avtomobilskega trga še vedno opira na preverjene znamke z močno prodajno mrežo.

Delež električnih vozil je v Sloveniji leta 2025 presegel 11 odstotkov in se je glede na leto 2024 skoraj podvojil. Januar 2026 potrjuje stabilizacijo deleža na doseženi ravni, pri čemer je bilo število registracij električnih vozil nekoliko nad lanskim mesečnim povprečjem (leta 2025 v povprečju 532 vozil na mesec, januarja letos 568).

Nadaljevanje leta bo z napovedjo prihoda novih znamk, kot je BYD, ter posameznih novih modelov, med drugim novega Renault Twinga, še zelo pestro.

Cupra je imela glede na lansko povprečje neuspešen začetek novega leta. Foto: Aleš Črnivec

Na drugi strani lestvice so znamke, ki so januar zaključile opazno pod lanskim povprečjem, kar se odraža v indeksih pod vrednostjo 100. Pri teh proizvajalcih gre lahko za sezonske učinke, omejitve v dobavi ali pa za začasen zastoj povpraševanja po določenih modelih. Indeks v tem primeru ne pomeni dolgoročnega padca, temveč predvsem opozarja na šibkejši začetek leta in potencialno večjo volatilnost prodaje v nadaljevanju leta 2026.

Seveda pa je treba poudariti, da gre pri izračunanih indeksih zgolj za primerjavo enega samega meseca z lanskim povprečjem. Januar je praviloma bolj volatilen in lahko odraža začasne učinke dobavljivosti, akcij ali zamikov registracij. Zato bo bolj zanesljiva in reprezentativna slika dejanskih trendov vidna šele po zaključku prvega četrtletja, ko se bodo enkratni odkloni porazdelili in bodo razlike med znamkami bolj jasno pokazale svojo trajnost.

