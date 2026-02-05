Zgolj po osnovnih prodajnih podatkih bi lahko sklepali, da se je norveški avtomobilski trg januarja sesul in obrnil na glavo, toda ozadje je precej drugačno.

Norvežani mesečno v povprečju registrirajo med 10 in 15 tisoč novih avtomobilov. Januarja so jih registrirali le 2.218 (lani v istem mesecu 9.343), kar je povzročilo na mesečni ravni velik padec prodaje za trg kot tudi za vodilne znamke.

Na vrhu je bila lani Tesla, ki je imela skoraj 19-odstotni tržni delež. V celem letu so prodali 24.259 avtomobilov, sledila sta Volkswagen (14.00) in Toyota (13.678).

Kaj drugega kot električni avtomobil je na Norveškem težko kupiti

Ozadje take dinamike pa je zanimivo in dejansko ne razkriva večjih premikov na trgu. Lani je znašal na Norveškem delež električnih avtomobilov že skoraj 96 odstotkov (95,9 %). Na tem področju premikov niti ne more biti, saj je v norveških prodajnih salonih mogoče kupiti le peščico avtomobilov s klasičnimi motorji.

Delež električnih avtomobilov, ki so večinoma cenejši od klasičnih (večine tradicionalnih modelov v salonih niti ne prodajajo več), se na Norveškem giblje okrog 95 odstotkov. Foto: Elbilforeningen

Z novim letom spremenjen davčni sistem za dražje avtomobile

Norveška je z novim letom spremenila davčno politiko pri novih avtomobilih. Zmanjšali so najrazličnejše davčne ugodnosti za tista dražja električna vozila, ohranili pa so jih za avtomobile pod mejo približno 30 tisoč evrov.

Zato je bil lanski december prodajno izjemen. Norvežani so registrirali kar 35 tisoč novih avtomobilov, kar je bilo vsaj dva do trikrat nad mesečnim povprečjem. Marsikdo je želel avtomobil kupiti še po starem davčnem sistemu.

Prodajno tako ploden december pa je prinesel primerljivo šibkejši januar in posledice decembra se bodo najbrž prenesle tudi v februar in marec.

Januarja 2.084 novih električnih in 134 novih klasičnih avtomobilov

Med omenjenimi 2.218 novimi avtomobili je bilo januarja 2.084 električnih, ob tem pa še 98 avtomobilov z dizelskim motorjem, 29 hibridov in sedem avtomobilov s klasičnim bencinskim motorjem.

Delež električnih je bil januarja lani 95,8 odstotka, letos pa 94 odstotkov. Decembra je znašal že 97 odstotkov.

Največji padec za Teslo, ki pa je zalogo prodaje nakopičila že decembra

Zaradi take dinamike na trgu je največ izgubila Tesla. Tudi njihove avtomobile so Norvežani konec lanskega leta registrirali kot po tekočem traku in zato je bila prav Norveška med redkimi državami, kjer je Tesla lani svojo prodajo celo povečala.

Januarja so pri Tesli na Norveškem prodali le 83 avtomobilov (januarja lani 689). Na vrhu je bil tako letos Volkswagen (441) pred Toyoto (295) in Škodo (127). Tesli je prodaja januarja v primerjavi z istim mesecem lani padla za 88, Volkswagnu za 76 in Toyoti za 78 odstotkov.