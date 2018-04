Izjemne ceste in nov ajdovski avtomobilski šov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Naslov državnega prvaka branita Rok Turk in sovoznica Blanka Kacin (peugeot 208 R5). Foto: Uroš Modlic

Ceste z bogato zgodovino

Ajdovščina in Vipava spadat med slovenske kraje z bogato avtomobilsko zgodovino. Ne le, da imata v svoji okolici izjemno lepe ceste – na primer proti Nanosu ali pa skozi predore proti Predmeji –, temveč se je tam krojila tudi zgodovina slovenskega avtomobilskega športa. Na drsečih ovinkih v Velikih Žabljah so se pisala zlata leta relija Saturnus, tam pa sta v preteklosti vozila tudi svetovna dirkaška zvezdnika Phillipe Bugalski (renault clio) in Gigi Galli (ford escort RS cosworth).

Video: Gigi Galli v Sloveniji

Jutri bo spet oživela cesta od Ajdovščine proti Predmeji. Foto: Gregor Pavšič

Za vrh slovenskega relija spet dirkalniki R5

Novo dejanje se bo danes zvečer začelo z relijem Vipavska dolina, ki odpira tudi novo sezono državnega prvenstva v reliju. Ta letos spet napoveduje zelo zanimive boje za naslove državnih prvakov, kljub nezavidljivemu gospodarskemu položaju in pomanjkanju pokroviteljev pa tudi več privlačnih dirkalnikov. Na prvi reli se je prijavilo 73 posadk, od tega sedem tudi z odličnimi dirkalniki razreda R5.

Naslov državnega prvaka bosta branila Rok Turk in njegova sovoznica Blanka Kacin (peugeot 208 R5), ki sta si lani prav na tem reliju privoščila razbit avtomobil in odstop. Njun glavni "domači" tekmec bo Italijan Claudio De Cecco (hyundai i20 R5), ki bo s finančno pomočjo slovenskega uvoznika korejske znamke letos spet pogosto potoval prek italijansko-slovenske državne meje.

Peljhanov dirkalnik še ni pripravljen za prvi reli. (foto: MPI) Peljhanov Volkswagnov prototip še ni pripravljen

Na uvodnem reliju žal ne bomo videli premiernega nastopa prototipnega volkswagen pola, ki ga pripravlja Darko Peljhan. To je kombinacija tehnične osnove mitsubishi lancerja in Volkswagnove karoserije oziroma zunanjega videza.

"Avtomobil še ni končan oziroma mu trenutno na Poljskem urejajo elektroniko. Nisem želel nastopiti z nepreizkušenim dirkalnikom. S polom odhajam na reli v Opatiji, nato pa se bom udeležil vseh preostalih relijev za državno prvenstvo," nam je povedal Peljhan, ki bo lansko zmago tako spet branil z mitsubishijem.

Kljub temu bo danes zvečer na prvi hitrostni preizkušnji v vlogi predvozila nastopil podoben prototipni dirkalnik, ki ga bo v Slovenijo za to priložnost pripeljala poljska ekipa Dytko.

Novost v državnem prvenstvu je tudi opel adam R2 posadke Tim Novak - Uroš Ocvirk. Foto: Uroš Modlic

Največ konkurence med dvokolesno gnanimi dirkalniki

Zelo zanimive vožnje se obetajo med dvokolesno gnanimi dirkalniki. Naslov prvaka brani Grega Premrl (citroen DS3), vloga favorita pa kljub temu pripada Aleksu Humarju (peugeot 208 R2). Konkurenco je povečal Tim Novak (opel adam R2), prav tako pa tudi Jernej Fakin (peugeot 208 R2), Marko Grossi (citroen C2-R2) in preostali hitri fantje tega razreda.

Danes bo v Ajdovščini na sporedu le uvodna hitrostna preizkušnja po ulicah mesta, preostali del relija pa bo potekal jutri prek celotnega dneva. Dopoldne bodo med drugim dvakrat vozili tudi znamenito preizkušnjo Predmeja, popoldne pa trikrat preizkušnjo po drsečih ovinkih v Velikih Žabljah.