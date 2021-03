Slavni ovinki bodo spet samevali, to so glavni razlogi

Zdaj je že znano, da ceste v okolici Vipave in Ajdovščine v mesecu aprilu ne bodo gostile uvodnega relija državnega prvenstva. Reli so organizatorji prestavili na konec junija.

Zdaj je že znano, da ceste v okolici Vipave in Ajdovščine v mesecu aprilu ne bodo gostile uvodnega relija državnega prvenstva. Reli so organizatorji prestavili na konec junija. Foto: Gregor Pavšič

Kot kaže bomo letos prvo avtomobilsko dirko za prvomajske praznike videli v Tolminu in ne že aprila v Vipavski dolini. Zaradi razmer, povezanih z epidemijo covid-19, so reli organizatorji prestavili na konec junija.

Martin Štucin iz organizacijskega odbora relija. V njem je tudi Silvan Lulik, legenda relija z Ajdovskega. Foto: Gregor Pavšič Nacionalni koledar za leto 2021 je doživel spremembo pri napovedanem otvoritvenem reliju državnega prvenstva Slovenije v reliju. Organizatorji relija Vipavska dolina so reli prestavili na konec junija. Nov predvideni termin za reli sta 25. in 26. junij.

“Glavni razlog za prestavitev je dejstvo, da v danih razmerah, povezanih z ukrepi proti epidemiji covid-19, nimamo podpore lokalne skupnosti oz obeh vpletenih občin. Tam v zdajšnih razmerah ne bomo dobili zelene luči, kar pa pomeni zdaj tudi negativno stališče NIJZ. Skupaj z lokalnimi skupnostmi smo zato sprejeli odločitev, da bo najbolj verjetna izvedba relija ob koncu junija,” pravi Martin Štucin iz organizacijskega odbora relija, ki ga sicer pripravlja AK Ajdovščina Motorsport.

Prizori iz ovinkov nad vasico Velike Žablje, ki bodo v času epidemije covid-19 očitno neponovljivi. Foto: Gregor Pavšič

Na najbolj atraktivnih delih relija Vipavska dolina se je zbralo tudi po deset tisoč gledalcev.

Organizatorji imajo sicer že zdaj pripravljene določene zasilne rešitve. Vipavska dolina gosti reli z nadpovprečnim obiskom gledalcev in prav ta tudi dodatno otežuje izvedbo sicer zelo priljubljenega relija v okolju z dolgoletno avtomobilsko tradicijo.

“Žal imam občutek, da bomo reli tudi junija zelo težko izpeljali na lokacijah, po katerih je prireditev najbolj slovela. Torej najverjetneje reli ne bo mogel obiskati Velikih Žabelj, prav tako je iz današnjega vidika skoraj nemogoča izpeljava superspeciala po ulicah Ajdovščine. Na tej lokacijah se zbere po 10 tisoč ljudi. Reli bomo torej morali narediti povsem drugače kot smo ga vajeni; mimo najbolj atraktivnih lokacij in s kar najmanj promocije. Vsekakor pa si reli želimo izpeljati in to na vsak način. Dve leti premora bi bilo že preveč in strah me je, da bi začela prireditev izumirati,” dodaja Štucin.

Začetek z gorskohitrostno dirko v Tolminu?

V nacionalnem koledarju AŠ2005 kot prva napovedana prireditev ostaja gorskohitrostna dirka v Tolminu. Izpeljati jo nameravajo za prvomajski konec tedna in sicer po 4,9 kilometra dolgem odseku ceste iz Volč pri Tolminu proti Solariju. Cesta je že dobila potrebno licenco za izpeljavo gorskohitrostne dirke. Glede na epidemiloško sliko in z njimi povezanimi ukrepi pri RR Tminu, društvu organizatorja, pripravljajo dva možna scenarija izvedbe dirke. Če obisk gledalcev ne bi bil dovoljen, bi dirko izpeljali v enem dnevu, sicer pa bi pripravili dvodnevni program.