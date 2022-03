Sredi Ajdovščine pred 33 leti: kaj bo letos drugače?

Ajdovščina in Vipava veljata za eno izmed središč avtomobilskega športa v Sloveniji. Zanimiv je spomin na leto 1989, ko je v te kraje prvič zapeljal takratni reli Saturnus. Marsikaj se je spremenilo, a ceste so ostale enake in prav tako pregovorno drseč asfalt, ki ga dirkači poznajo daleč naokrog.

Le še starejši ljubitelji avtomobilov se bodo spomnili prvih izvedb relija Primorska. Konec šestdesetih in v začetku sedemdesetih let je bila ta prireditev del republiškega prvenstva Slovenije. Vozili so tudi po slikoviti cesti na Nanos, ki s pogledi na Vipavsko dolino še danes jemlje dih.

Ceste so ostale enake in prav tako pregovorno drseč asfalt, ki ga dirkači poznajo daleč naokrog. Kot da bi se duh nekdanjih relijev Primorska in Saturnus, zaradi katerega je zaslovel tako imenovani "ajdovski krog", preselil v današnji čas, ko nas 8. in 9. aprila čaka že enajsta izvedba Vipavska dolina.

Foto: Gregor Pavšič

Vse več mladih fantov je takrat poskusilo svoje navdušenje nad avtomobili prenesti tudi v tekmovalno okolje. Med temi je najbolje uspelo Silvanu Luliku. Na prvem reliju Saturnus leta 1978 je bil še sodnik ob progi, nato pa se je usedel za volan in bil med najzaslužnejšimi za začetek ajdovske dirkaške mrzlice. Ker je dobro poznal okoliške ceste, jih je znal tudi predlagati organizatorjem takratnega relija Saturnus. Najprej je bila to 47-kilometrska preizkušnja iz Idrije prek Vojskega do Cola nad Ajdovščino, nato se je leta 1989 Saturnus na Ajdovsko preselil kar s tremi hitrostnimi preizkušnjami.

Video - tako je bilo leta 1989 na ulicah v Ajdovščini

Foto: zajem zaslona

Pogled na ajdovske ulice pred 33 leti je bil med relijem precej drugačen kot danes. Dirkalnike so takrat na nove preizkušnje pripravljali kar ob cesti in na vseh razpoložljivih parkiriščih v mestu. Tja so se pripeljali spremljevalni kombiji s gumami, kantami za gorivo in nadomestnimi deli, navdušenci pa so z zanimanjem od blizu opazovali izjemne specialke, kot so bile takrat vrhunske lancie delte. Žal do Ajdovščine takrat ni uspelo pripeljati zanimivemu gostu Mohammedu ben Sulayemu, ki je danes predsednik Mednarodne avtomobilske organizacije FIA.

Domačini in obiskovalci relija z vseh koncev Slovenije so se nato postrojili ob najzanimivejših odsekih, tekmovalci so si na glavo posadili čelado, zagnali motorje in nato se je začel prvi tako imenovani "ajdovski" krog hitrostnih preizkušenj. Bila je sobota, 27. maja 1989. Za marsikoga, najbrž tudi Silvana Lulika, se zdi, kot bi se vse to dogajalo včeraj.

Foto: Red Bull Letos tudi z odličnimi tujimi vozniki



Rok za prijave na letošnji uvodni reli državnega prvenstva, ki se zadnja leta imenuje reli Vipavska dolina, sicer še končan. Kljub temu pa se obeta odlična udeležba, ki jo lahko povezujemo tudi z aprilskim relijem za svetovno prvenstvo na Hrvaškem. Tako na reli prihaja odlični Čeh Erik Cais (ford fiesta rally2), ki pri 22 letih velja za vzhajajočo zvezdo češkega in vzhodnoevropskega relija. Cais se je lani uveljavil na relijih evropskega prvenstva, letos pa je odlično nastopil na uvodnem reliju za SP v Monte Carlu. Tam je bil deveti skupno in drugi v svoji razvrstitvi WRC2.



Za zdaj lahko neuradno, a precejšnjo gotovostjo napovemo, da Cais ne bo edini vrhunski voznik razvrstitve WRC2 na reliju Vipavska dolina.



Kakovostni tujci bodo popestrili konkurenco relija, kjer bo lansko zmago in naslov državnega prvaka branil Rok Turk (hyundai i20 rally2). Rok za prijave na letošnji uvodni reli državnega prvenstva, ki se zadnja leta imenuje reli Vipavska dolina, sicer še končan. Kljub temu pa se obeta odlična udeležba, ki jo lahko povezujemo tudi z aprilskim relijem za svetovno prvenstvo na Hrvaškem. Tako na reli prihaja odlični Čeh Erik Cais (ford fiesta rally2), ki pri 22 letih velja za vzhajajočo zvezdo češkega in vzhodnoevropskega relija. Cais se je lani uveljavil na relijih evropskega prvenstva, letos pa je odlično nastopil na uvodnem reliju za SP v Monte Carlu. Tam je bil deveti skupno in drugi v svoji razvrstitvi WRC2.Za zdaj lahko neuradno, a precejšnjo gotovostjo napovemo, da Cais ne bo edini vrhunski voznik razvrstitve WRC2 na reliju Vipavska dolina.Kakovostni tujci bodo popestrili konkurenco relija, kjer bo lansko zmago in naslov državnega prvaka branil Rok Turk (hyundai i20 rally2).

Video - izjemni Wittmann v Velikih Žabljah

Še vedno slavni "ajdovski krog"

Že vse od osemdesetih let izvira navdušenje nad avtomobilskim športom v okolici Ajdovščine in Vipave. Skoraj desetletje je bil "ajdovski krog" nepogrešljiv del relija Saturnus. Hitrostne preizkušnje Predmeja, Vrhpolje in Manče (Velike Žablje) so postale sopomenke relija v Sloveniji in tudi danes so ti trije odseki še naprej sestavni del tukajšnjih relijev.

Te ceste so pač ostale iste. Asfalt je ostal drseč, ob najbolj znameniti ovinkih se še vedno zbira na tisoče navdušencev in zmaga na teh cestah še vedno pomeni nekaj posebnega. Kot bi se duh relijev Primorska in Saturnus preselil v nove generacije tekmovalcev in navijačev.

Prva od napovedanih 13 avtomobilskih dirk v Sloveniji

Letos bo reli Vipavska dolina potekal že enajstič. Po zapletih z epidemijo covid-19, ki je eno izvedbo relija preprečila in lani organizacijo prestavila v junij, se reli letos vrača v april. To bo tudi prva izmed napovedanih 13 avtomobilskih dirk letos v Sloveniji. Vrača se tudi petkov večerni "superspecial" na ulicah Ajdovščine in nato dirkanje vsaj delno prav po tistih cestah, kjer so nekoč tukajšnji reliji zasloveli.

Zadnji del hitrostne preizkušnje Višnje po nekdanjem "brzincu" Vrhpolje, preizkušnja Planina se začne v Mančah, pa nato še znani cesti prek Predmeje in proti Velikim Žabljam. Tam se bo odločala letošnja že enajsta izvedba relija Vipavska dolina, ki bo branila tudi sloves slovenske dirke z najboljšo atmosfero.