Izjemna najdba: starodobniki, ki imajo 0 kilometrov in folije na sedežih

V predmestju argentinskega Buenos Airesa je več desetletij zapuščena hala, v kateri je imel nekoč avtomobile shranjene velik trgovec. Po njegovem propadu so ti avtomobili, ki so do danes že postali starodobniki, imajo nič prevoženih kilometrov in nekateri celo zaščitne folije na sedežih, čakali na svojo usodo. Zdaj je jasno, da ne bodo končali na odpadu.

Nova zanimiva avtomobilska zgodba, ki bo očitno prav tako imela pozitiven razplet. Prejšnji teden smo pisali o Poljaku, ki je imel več kot 30 let BMW-ja serije 7 zaščitenega v zračnem mehurčku in zato je danes ta starodobnik v odličnem stanju. Podobna zgodba zdaj prihaja iz Argentine.

Tudi tu so vključeni starodobniki s skoraj nič prevoženimi kilometri, le zanje ni nihče skrbel tako skrbno in so predvsem posledica propadlega velikega avtomobilskega trgovca. Toda zanesenjaki jih želijo rešiti pred odpadom, jih očistiti in obnoviti ter jim tako omogočiti drugo rojstvo.

Trgovec umrl, podjetje zaprlo vrata, avtomobili pa so čakali na sodne mline

Fiat uno, fiat tipo, peugeot 405 in alfe romeo 33 so le nekateri primerki te nenavadne zbirke. Kar 30 let čakali v zapuščeni hali nekdanjega velikega argentinskega trgovca, ki je deloval v predmestju Buenos Airesa. Sevel Argentina je uvažal avtomobile znamk Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Chevrolet, Citroën, obenem pa so tudi proizvajali ter prodajali licenčne modele znamk Fiat, Peugeot, Chevrolet in Citroën.

Ko sta lastnik in njegov sin umrla, je podjetje leta 1999 zaprlo svoja vrata. Vprašanja lastništva in zapuščine so nato reševali več desetletij, nekaj avtomobilov - starih od 20 do 30 let - pa je ves ta čas čakalo na razplet na sodišču. Avtomobili s skoraj nič prevoženimi kilometri, nekateri še z zaščitnimi folijami prek sedežev, pa so medtem propadali. Ko so se sodna vprašanja razrešila, je novi lastnik stavbo želel podreti in avtomobile odpeljati na odpad. Zanimalo ga je le zemljišče, na katerem želijo postaviti nova poslopja.

Argentinci jih bodo obnovili in trgu ponudili starodobnike z nič kilometri

Nato pa so se v zgodbo vključili v podjetju Kaskote Calcos, ki se ukvarja tudi z obnovo, tako imenovanim "detajlingom" in prodajo rabljenih avtomobilov. Odločili so se rešiti desetletja zapuščene avtomobile. Zdaj jih obnavljajo in vračajo v nekdanje stanje, nato jih bodo prodali na trgu in jih tako rešili pred klavrno usodo na argentinskih odpadih. Zagotovo bodo starodobniki s praktično nič prevoženimi kilometri za marsikaterega navdušenca prava poslastica.

Pred obnovo:

Po obnovi

